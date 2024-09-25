Под завалами может быть человек: появилось видео первых минут после атаки по Харькову

Под завалами в Харькове после авиаудара по многоэтажке может быть человек. Появились кадры первых минут после атаки.

Об этом сообщил директор областного департамента гражданской защиты Харьковской ОГА Иван Сокол в эфире телемарафона. Всего, по его данным, более 45 зданий повреждены в результате авиаобстрелов, 36 человек пострадали.

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Под завалами в Харькове может находиться человек

Если мы говорим о многоэтажке, там авиабомба попала где-то на границе 5-6 этажа. Разрушены этажи с 3 по 8. На данный момент там продолжаются работы по ликвидации последствий, разбору завалов. Есть непроверенная информация, что под завалами еще, к сожалению, может находиться человек,

– рассказал Сокол.

В общей сложности, по его данным, более 45 зданий повреждены в результате авиаобстрелов, 36 человек пострадали.

"Три, к сожалению, погибли. 17 были госпитализированы с самого начала. На данный момент в больницах остается 12 человек. Четыре, к сожалению, в тяжелом состоянии находятся в реанимации", – отметил директор департамента

В сети показали видео первых минут обстрела

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий опубликовал кадры по прилету в Харькове.

Мы одними из первых прибыли на место и оказывали медицинскую помощь раненым, эвакуировали жителей, вместе со спасателями разбирали завалы,

– написал он.

Первые минуты обстрела Харькова: смотреть видео