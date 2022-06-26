Под завалами в Киеве могут находиться 3 – 4 человека, информации о жертвах нет, – ГСЧС

В Киеве продолжаются поисково-спасательные работы после ракетного удара. По данным ГСЧС под завалами еще могут находиться 3 – 4 человека.

Об этом сообщил пресс-секретарь ГУ ГСЧС Киева Александр Макушенко в эфире канала "Киев". Информации о жертвах пока нет.

Вниманию По центру Киева ударили 4 российские ракеты, – Подоляк

Спасатели продолжают работать на месте

Александр Макушенко сообщил, что сейчас идет операция по спасению людей из-под завалов. В частности, речь идет о женщине – матери спасенного 7-летнего ребенка, застывшего бетонными плитами.

По свидетельству жителей (находящихся под завалами – 24 канала) примерно 3 – 4 человека. Это вместе с теми, кто уже в сознании,

– сообщил Макушенко.

В то же время пресс-секретарь ГСЧС подчеркнул, что информации о погибших сейчас нет.

В каком состоянии пострадавшие

Советник главы МВД Антон Геращенко сообщал про по меньшей мере одного погибшего в результате удара по Киеву. По его словам, жертвой мог стать отец спасенного ребенка. Однако эти данные в ГСЧС не подтверждают.

Александр Макушенко рассказал, что уже удалось спасти двух человек, в том числе 7-летнего ребенка. Она сейчас находится в "Охмадете".

С женщиной, зажатой плитами, спасателям удалось установить контакт. Около 10:48 появились сообщения о том, что женщину удалось вызволить из-под завалов. Пока неизвестно в каком она состоянии.

Поисково-спасательные работы продолжаются. На месте работает около 70 спасателей и более 20 единиц техники.

Глава ГСЧС Сергей Крук сообщил, что сейчас спасатели работают над поиском мужчины, который может быть под завалами.

Ракетный удар по Киеву: главное

Утром 26 июня во время воздушной тревоги российские оккупанты нанесли ракетный удар по столице. По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, по Киеву ударили 4 ракеты.

Кроме этого, по словам главы Киевской ОВ Алексея Кулебы, одну ракету удалось сбить силам ПВО. Обломки ракеты упали в окрестностях одного из сел возле столицы.

Одна из ракет попала в жилой девятиэтажный дом в Шевченковском районе Киева. Поэтому на крыше возник пожар на площади около 300 квадратных метров с частичным разрушением трех верхних этажей.

К теме – Подробности об ударе по столице от КГГА: смотрите видео