Пошла гулять в соседний район: под Житомиром 4 детей неделю были дома без матери

В Новоград-Волынском районе женщина оставила без присмотра 4 детей и на неделю поехала отдыхать к друзьям. В конце концов, в полицию обратилась ее 14-летняя дочь.

Девушка рассказала правоохранителям, что ее и 3 сестер мама оставила дома одних. По данным полиции, женщина уже давно состоит на учете у социальных служб.

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Только в течение 2021 года ювенальные инспекторы разговаривали с ней примерно 20 раз. Все потому, что женщина оставляла детей одних и развлекалась в разных компаниях.

На этот раз ее удалось разыскать в соседнем районе. Она уже была нетрезвой.

Сейчас женщину вернули домой, чтобы заботилась о детях. В то же время полицейские вновь подняли вопрос о лишении ее родительских прав. Детям 15, 14, 10 и 7 лет.

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