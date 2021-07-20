Дівчина розповіла правоохоронцям, що її та 3 сестер мама залишила вдома самих. За даними поліції, жінка вже давно перебуває на обліку у соціальних служб.

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Лише упродовж 2021 року ювенальні інспектори розмовляли з нею приблизно 20 разів. Усе тому, що жінка залишала дітей самих і розважалася у різних компаніях.

Цього разу її вдалося розшукати у сусідньому районі. Вона вже була нетверезою.

Наразі жінку повернули додому, щоб піклувалася про дітей. Водночас поліцейські знову порушили питання про позбавлення її батьківських прав. Дітям – 15, 14, 10 та 7 років.

Киянка залишила дітей самих: малюк помер