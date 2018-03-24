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Под Полтавой на железнодорожном переезде произошло столкновение микроавтобуса и поезда: фото

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Аварии на Полтавщине
Аварии на Полтавщине / Полиция

В субботу, 24 марта, во время движения на железнодорожном переезде в селе Марковка Полтавского района столкнулись грузовой микроавтобус Ford Transit и пассажирский поезд.

По данным полиции, от удара автомобиль отбросило от путей, предварительно, 30-летний водитель получил телесные повреждения, степень тяжести которых выясняют медики.

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Микроавтобус столкнулся с поездом на Полтавщине

Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются работниками полиции.

К слову, в субботу, 24 марта, на Полтавщине микроавтобус слетел с моста и упал в реку.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Полтавы
Источник: 24 Канал
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