Під Полтавою на залізничному переїзді сталося зіткнення мікроавтобуса та поїзда: фото
У суботу, 24 березня, під час руху на залізничному переїзді в селі Марківка Полтавського району зіткнулися вантажний мікроавтобус Ford Transit та пасажирський потяг.
За даними поліції, від удару автомобіль відкинуло від колій, попередньо, 30-річний водій отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких з’ясовують медики.
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Мікроавтобус зіштовхнувся з поїздом на Полтавщині
Обставини та причини ДТП встановлюються працівниками поліції.
До слова, у суботу, 24 березня, на Полтавщині мікроавтобус злетів з мосту та впав у річку.
Джерело: 24 Канал
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