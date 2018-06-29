Под Симферополем похоронили зарезанных крымскую татарку с ребенком: появились детали убийства

В пятницу, 29 июня, под Симферополем похоронили 33-летнюю крымскую татарку Назмие с восьмилетним сыном Эмиром, которых в четверг зарезал 23-летний местный житель.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Шевкет Наматуллаев, опубликовав фото с похорон.

24 канал сообщал, что 28 июня в оккупированном селе Давыдовка под Симферополем неизвестный мужчина зарезал крымскую татарку с ребенком их же кухонным ножом. Перед этим нападающий ходил по улице, заходил во дворы и открытые двери.

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По словам очевидцев, злоумышленник нанес женщине 6 ножевых ранений, ее сына ударил ножом в грудь. В тот момент в доме находились бабушка и еще один ребенок. К счастью, им удалось скрыться.

Соседи уверены, что убийца находился под действием наркотиков и просто искал случайную жертву.

Это животное могло в любой дом зайти, где была открыта калитка. Он оттуда вышел с ножом, бросался на строителей, что-то нес, как в мареве, мол, дайте ключи от машины. Мы здесь давно уже живем, но такое первый раз ...,

– рассказали соседи убитых.

Отметим, что убитые имеют родственные связи с водителем жены нардепа от фракции Блока "Петра Порошенко" Мустафы Джемилева – Ахтемом Мустафаевым. 28 июня российские силовики пришли к нему с обысками.