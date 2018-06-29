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Під Сімферополем поховали зарізаних кримську татарку з дитиною: з’явилися деталі вбивства

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Вбита кримська татарка Назміє та затриманий нападник
Вбита кримська татарка Назміє та затриманий нападник / Колаж 24 канал

У п’ятницю, 29 червня, під Сімферополем поховали 33-річну кримську татарку Назміє з восьмирічним сином Еміром, яких у четвер зарізав 23-річний місцевий житель.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Шевкет Наматуллаєв, опублікувавши фото з похорону.

24 канал повідомляв, що 28 червня в окупованому селі Давидівка під Сімферополем невідомий чоловік зарізав кримську татарку з дитиною їх же кухонним ножем. Перед цим нападник ходив вулицею, заходив у двори і відчинені двері.

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За словами очевидців, зловмисник завдав жінці 6 ножових поранень, її сина вдарив ножем у груди. В той момент у будинку перебували бабуся і ще одна дитина. На щастя, їм вдалося втекти.

Сусіди переконані, що вбивця перебував під дією наркотиків і просто шукав випадкову жертву.

Ця тварина могла у будь-який будинок зайти, де була відкрита хвіртка. Він звідти вийшов з ножем, кидався на будівельників, щось ніс, як у мареві, мовляв, дайте ключі від машини. Ми тут давно вже живемо, але таке перший раз...,
– розповіли сусіди убитих.

Зазначимо, що убиті мають родинні зв'язки з водієм дружини нардепа від фракції Блоку "Петра Порошенка" Мустафи Джемілєва – Ахтемом Мустафаєвим. 28 червня російський силовики прийшли до нього з обшуками.

 

Теги: Кримінальні новини Новини України Діти Новини Криму Сімферополь Жертви Неповнолітні
Джерело: 24 канал
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