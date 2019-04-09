Под угрозой ли договоренности Украины с МВФ

Внимание украинского общества приковано ко второму туру выборов. И кажется, что все забыли о не менее важной вещи – выплате государственных долгов. К слову, в 2019 году Украина должна выплатить рекордную сумму долга – более 15 миллиардов долларов. А в следующие два года еще столько же, однако денег в бюджете нет.

Чтобы привлечь крайне важные для Украины средства, наша страна должна придерживаться программы МВФ. Если же прекратить сотрудничество, то Украине грозит новый финансовый кризис.

Читайте также: Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно

В целом программа МВФ предполагает три транша по 1,3 миллиарда долларов. Первый поступил еще в конце 2018 года. Второй, согласно графику, должны получить после президентских выборов, а третий – после парламентских. То есть сразу после объявления ЦИК победителя второго тура в Украину прибудет миссия МВФ.

Основатель инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак отметил, что со сменой президента кредитор захочет иметь гарантии, что новый глава страны поддержит программу. Петр Порошенко, в случае победы, хоть и под принуждением, но будет выполнять требования МВФ. Зато позиция Владимира Зеленского непонятная. Хотя, в его предвыборной программе о разрыве с МВФ нет ни слова.

Читайте также: Какая позиция у Зеленского и Порошенко по внешней и внутренней политике

Требования МВФ

МВФ требует до июня 2019 года реформировать Государственную фискальную службу. Отобрать судей в Антикоррупционный суд, а также дать старт большой приватизации. И здесь мы вполне можем уложиться в дедлайн. Процесс саботирует только власть, в частности депутаты, которые не принимают закон, запустивший бы очистку страхового рынка от компаний-моек. В которые, после реформы банковского сектора, перетекли операции по отмыванию средств. Но это требование МВФ нам готов отсрочить.



Украине крайне необходимы транши МВФ

Финансовый аналитик Dragon Capital Сергей Фурса сказал, что критически важным сейчас остается момент с незаконным обогащением. Именно эту статью отменил Конституционный суд, по требованию почти 60 депутатов. Такие действия остановили антикоррупционную реформу. В Верховной раде зарегистрировали 13 вариантов нового закона, но ни один не устраивает западных партнеров и Конституционный суд.

В конце концов шансы решить этот вопрос по крайней мере до июня крайне скудные. Так же, как и получить транш от МВФ до конца первого полугодия.

Вполне возможно, что это решение будет принято. Но не возникнет ли других проблем к тому времени, мы не можем предсказать, потому что политические риски остаются высокими,

– отметил Фурса.

Например, реванш экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского после поражения на выборах Порошенко никто не исключает. Он уже подал иск к государству о моральной компенсации в два миллиарда долларов за приватизацию банка.

Он вполне может получить и "Приватбанк", и какую-то компенсацию. То есть, в худшем случае Украина может пострадать на огромные суммы,

– сказал Тарас Козак.

Эксперты отмечают, что возврат банка в руки олигарха нанесет экономике Украины убытки минимум в семь миллиардов долларов.