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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Под угрозой ли договоренности Украины с МВФ

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      Внимание украинского общества приковано ко второму туру выборов. И кажется, что все забыли о не менее важной вещи – выплате государственных долгов. К слову, в 2019 году Украина должна выплатить рекордную сумму долга – более 15 миллиардов долларов. А в следующие два года еще столько же, однако денег в бюджете нет.

      Чтобы привлечь крайне важные для Украины средства, наша страна должна придерживаться программы МВФ. Если же прекратить сотрудничество, то Украине грозит новый финансовый кризис.

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      В целом программа МВФ предполагает три транша по 1,3 миллиарда долларов. Первый поступил еще в конце 2018 года. Второй, согласно графику, должны получить после президентских выборов, а третий – после парламентских. То есть сразу после объявления ЦИК победителя второго тура в Украину прибудет миссия МВФ.

      Основатель инвестиционной группы "Универ" Тарас Козак отметил, что со сменой президента кредитор захочет иметь гарантии, что новый глава страны поддержит программу. Петр Порошенко, в случае победы, хоть и под принуждением, но будет выполнять требования МВФ. Зато позиция Владимира Зеленского непонятная. Хотя, в его предвыборной программе о разрыве с МВФ нет ни слова.

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      Требования МВФ

      МВФ требует до июня 2019 года реформировать Государственную фискальную службу. Отобрать судей в Антикоррупционный суд, а также дать старт большой приватизации. И здесь мы вполне можем уложиться в дедлайн. Процесс саботирует только власть, в частности депутаты, которые не принимают закон, запустивший бы очистку страхового рынка от компаний-моек. В которые, после реформы банковского сектора, перетекли операции по отмыванию средств. Но это требование МВФ нам готов отсрочить.

      ​Україні вкрай необхідні транші МВФ
      Украине крайне необходимы транши МВФ

      Финансовый аналитик Dragon Capital Сергей Фурса сказал, что критически важным сейчас остается момент с незаконным обогащением. Именно эту статью отменил Конституционный суд, по требованию почти 60 депутатов. Такие действия остановили антикоррупционную реформу. В Верховной раде зарегистрировали 13 вариантов нового закона, но ни один не устраивает западных партнеров и Конституционный суд.

      В конце концов шансы решить этот вопрос по крайней мере до июня крайне скудные. Так же, как и получить транш от МВФ до конца первого полугодия.

      Вполне возможно, что это решение будет принято. Но не возникнет ли других проблем к тому времени, мы не можем предсказать, потому что политические риски остаются высокими,
      – отметил Фурса.

      Например, реванш экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского после поражения на выборах Порошенко никто не исключает. Он уже подал иск к государству о моральной компенсации в два миллиарда долларов за приватизацию банка.

      Он вполне может получить и "Приватбанк", и какую-то компенсацию. То есть, в худшем случае Украина может пострадать на огромные суммы,
      – сказал Тарас Козак.

      Эксперты отмечают, что возврат банка в руки олигарха нанесет экономике Украины убытки минимум в семь миллиардов долларов.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Петр Порошенко Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Транш МВФ МВФ Игорь Коломойский
      Источник: 24 канал
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