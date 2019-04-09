Чи під загрозою домовленості України з МВФ

Увага українського суспільства прикута до другого туру виборів. І здається, що всі забули про не менш важливу річ – виплати державних боргів. До слова, у 2019 році Україна має виплатити рекордну суму боргу – понад 15 мільярдів доларів. А у наступні два роки ще стільки ж, проте грошей у бюджеті немає.

Щоб залучити вкрай важливі для України кошти, наша країна має дотримуватися програми МВФ. Якщо ж припинити співпрацю, то Україні загрожує нова фінансова криза.

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Загалом програма МВФ передбачає три транші по 1,3 мільярда доларів. Перший надійшов ще наприкінці 2018 року. Другий, згідно з графіком, маємо отримати після президентських виборів, а третій – після парламентських. Тобто одразу після оголошення ЦВК переможця другого туру до України прибуде місія МВФ.

Засновник інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак зауважив, що зі зміною президента кредитор захоче мати гарантії, що новий очільник країни підтримає програму. Петро Порошенко, у випадку перемоги, хоч і під примусом, але виконуватиме вимоги МВФ. Натомість позиція Володимира Зеленського незрозуміла. Хоча, у його передвиборчій програмі про розрив із МВФ немає ні слова.

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Вимоги МВФ

МВФ вимагає до червня 2019 року реформувати Державну фіскальну службу. Відібрати суддів до Антикорупційного суду, а також дати старт великій приватизації. І тут ми цілком можемо вкластися в дедлайн. Процес саботує лише влада, зокрема депутати, які не ухвалюють закон, що запустив би очищення страхового ринку від компаній-мийок. До яких, після реформи банківського сектору, перетекли операції з відмивання коштів. Але цю вимогу МВФ нам готовий відтермінувати.



Україні вкрай необхідні транші МВФ

Фінансовий аналітик Dragon Capital Сергій Фурса сказав, що критично важливим зараз залишається момент із незаконним збагаченням. Саме цю статтю скасував Конституційний суд, на вимогу майже 60 депутатів. Такі дії спинили антикорупційну реформу. У Верховній раді зареєстрували 13 варіантів нового закону, але жоден не влаштовує західних партнерів та Конституційний суд.

Зрештою шанси розв'язати це питання принаймні до червня вкрай мізерні. Так само, як і отримати транш від МВФ до кінця першого півріччя.

Цілком можливо, що це рішення буде прийнято. Але чи не виникне інших проблем до того часу, ми не можемо передбачити, бо політичні ризики лишаються високими,

– зазначив Фурса.

Наприклад, реванш екс-власника "Приватбанку" Ігоря Коломойського після поразки на виборах Порошенка ніхто не виключає. Він вже подав позов до держави про моральну компенсацію у два мільярди доларів за приватизацію банку.

Він може цілком отримати і "Приватбанк", і якусь компенсацію. Тобто, в гіршому випадку Україна може постраждати на величезні суми,

– сказав Тарас Козак.

Експерти наголошують, що повернення банку у руки олігарха завдасть економіці України збитків мінімум у сім мільярдів доларів.