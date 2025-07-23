Во фракции "Голос" рассказали, на каком этапе подача в Конституционный суд по закону о НАБУ

В Украине приняли закон, который ограничивает независимость НАБУ и САП. Впрочем, отдельные депутаты Верховной Рады, в частности, из фракции "Голос" готовят подачу в Конституционный суд относительно этого закона.

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин рассказал 24 Каналу, что на самом деле Верховная Рада и сама за день может отменить этот закон.

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Идет ли Верховная Рада на каникулы?

Юрчишин отметил, что Верховная Рада не имеет каникул, согласно постановлению о деятельности Верховной Рады в условиях военного положения. В любую минуту, в любое время председатель Верховной Рады может вызвать депутатов с работы в комитетах и работы в округах и собрать заседание. Поэтому, информация о каникулах не соответствует действительности.

Коллеги из большинства предложили график, в котором следующее пленарное заседание – во второй половине августа. Это факт,

– отметил народный депутат от фракции "Голос".

Он продолжил, что ничто им не мешает собраться, особенно по запросу общества.

На каком этапе вопрос отмены закона о НАБУ и САП?

По словам народного депутата от фракции "Голос", вопрос отмены закона, который ограничивает независимость НАБУ и САП и подчиняет его Генеральной прокуратуре, находится на регистрации. Уже по состоянию на вечер 23 июля было 37 соавторов этой инициативы – представители фракций "Европейская солидарность", "Голос" и "Слуга народа".

"Это инициатива тех депутатов, которые действительно слышат общество, слышат наших международных партнеров и понимают, что отмолчаться в этой ситуации невозможно. Самый простой путь – голосования на следующем заседании Верховной Рады, и эта ошибка, а по факту, преступление, исправляется без каких-либо проблем", – подчеркнул Юрчишин.

Как он отметил, если Верховная Рада не захочет пойти простым путем отмены, то сейчас фракция "Голос" проводит консультации с судьями Конституционного суда в отставке, юристами-конституционалистами, потому что есть целый ряд процессуальных нарушений в принятии этого закона. Однако есть понимание, что это дело месяцев, а то и лет.

Сейчас Конституционный суд перезагружен делами, потому что долгое время он был неукомплектован и вообще не работал. Поэтому мы сейчас готовим представление. Уже выразили желание поддержать это представление 20 народных депутатов. Думаю, что всю следующую неделю мы будем проводить консультации с юристами, чтобы его качественно подготовить,

– подчеркнул народный депутат от фракции "Голос".

Он добавил, если Верховная Рада услышит общество, то в течение дня, как принимался этот закон и как принимались абсурдные изменения, так его можно без проблем отменить. Главное, чтобы была политическая воля к этому.