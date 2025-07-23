Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин розповів 24 Каналу, що насправді Верховна Рада й сама за день може скасувати цей закон.

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Чи йде Верховна Рада на канікули?

Юрчишин зазначив, що Верховна Рада не має канікул, згідно постанови про діяльність Верховної Ради в умовах воєнного стану. У будь-яку хвилину, в будь-який час голова Верховної Ради може викликати депутатів із роботи в комітетах і роботи в округах і зібрати засідання. Тож, інформація про канікули не відповідає дійсності.

Колеги з більшості запропонували графік, у якому наступне пленарне засідання – в другій половині серпня. Це факт,

- зауважив народний депутат від фракції "Голос".

Він продовжив, що ніщо їм не заважає зібратись, особливо за запитом суспільства.

На якому етапі питання скасування закону про НАБУ та САП?

За словами народного депутата від фракції "Голос", питання скасування закону, який обмежує незалежність НАБУ та САП і підпорядковує його Генеральній Прокуратурі, перебуває на реєстрації. Уже станом на вечір 23 липня було 37 співавторів цієї ініціативи – представники фракцій "Європейська солідарність", "Голос" і "Слуга народу".

"Це ініціатива тих депутатів, які справді чують суспільство, чують наших міжнародних партнерів і розуміють, що відмовчатись у цій ситуації неможливо. Найпростіший шлях – голосування на наступному засіданні Верховної Ради, й ця помилка, а по факту, злочин, виправляється без будь-яких проблем", – наголосив Юрчишин.

Як він зазначив, якщо Верховна Рада не захоче піти простим шляхом скасування, то зараз фракція "Голос" проводить консультації з суддями Конституційного суду у відставці, юристами-конституціоналістами, тому що є ціла низка процесуальних порушень у прийнятті цього закону. Однак є розуміння, що це справа місяців, а то й років.

Зараз Конституційний суд перезавантажений справами, бо довгий час він був неукомплектований і взагалі не працював. Тому ми зараз готуємо подання. Уже висловили бажання підтримати це подання 20 народних депутатів. Думаю, що весь наступний тиждень ми будемо проводити консультації з юристами, щоб його якісно підготувати,

- підкреслив народний депутат від фракції "Голос".

Він додав, якщо Верховна Рада почує суспільство, то впродовж дня, як приймався цей закон і як приймались абсурдні зміни, так його можна без проблем скасувати. Головне, щоб була політична воля до цього.