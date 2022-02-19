Подальше от агрессора: на Прикарпатье вырос спрос на аренду жилья из-за угрозы со стороны России

На фоне агрессии России в Ивано-Франковске резко вырос спрос на аренду жилья. Многие жители из Восточной и Центральной Украины решили переждать тревожные времена именно здесь.

По словам риелторов, такая тенденция началась в начале февраля. Они ежедневно получают по несколько десятков звонков с запросами на дома или небольшие квартиры, сообщает 24 канал.

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Кто именно ищет жилье

В основном люди планируют арендовать жилье на 1 – 2 месяца. Среди желающих – как отдельные семьи, так и крупные компании, которые ищут офисы и помещения для своих сотрудников.

Это Киев, Харьков, Черкассы. Переезжают семьями, вместе со своими офисами. Были такие варианты, что люди бронировали и дистанционно. Приезжали представители фирм и заключали договоры. Пока, конечно, это аренда, так как люди знакомятся с городом. Однако многие говорили, что планируют купить. Оксана Атаманюк Глава комитета облотделения Ассоциации специалистов по недвижимости

Местная власть готовится к различным сценариям

Приютить жителей других областей готовится и местная власть. Если придется принимать беженцев, то для их временного размещения уже определили несколько потенциальных мест.

Уже привлечен наш коммунальный отель "Бандерштадт", а также лагерь "Лимница", который готов принимать людей. В крайнем случае, есть спортзалы школ, общежития училищ. Также будем просить учебные заведения принимать людей,

– рассказал мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, также в городе собирают базу данных, которую можно будет использовать для аренды жилья на длительный период.

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Городской глава добавил, что свою работу в этом направлении сейчас координируют все мэры Западной Украины. Несмотря на то, что они нарабатывают план действий, все-таки надеются, что полномасштабной войны не будет.