За словами рієлторів, така тенденція почалася на початку лютого. Вони щодня отримують по кілька десятків дзвінків із запитами на будинки чи невеликі квартири, повідомляє 24 канал.

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Хто саме шукає житло

Здебільшого люди планують орендувати житло на 1 – 2 місяці. Серед охочих – як окремі сім’ї, так і великі компанії, які шукають офіси та помешкання для своїх співробітників.

Це Київ, Харків, Черкаси. Переїжджають сім'ями, разом зі своїми офісами. Були такі варіанти, що й люди бронювали дистанційно. Приїжджали представники фірм й укладали договори. Поки що, звичайно, це оренда, адже люди знайомляться з містом. Однак багато хто говорив, що планує купити. Оксана Атаманюк Голова комітету облвідділення Асоціації фахівців з нерухомості

Місцева влада готується до різних сценаріїв

Прихистити жителів інших областей готується й місцева влада. Якщо доведеться приймати біженців, то для їхнього тимчасового розміщення вже визначили кілька потенційних місць.

Вже залучено наш комунальний готель "Бандерштадт", а також табір "Лімниця", який готовий приймати людей. У крайньому разі, є спортзали шкіл, гуртожитки училищ. Також проситимемо навчальні заклади приймати людей,

– розповів мер міста Руслан Марцінків.

За його словами, також у місті збирають базу даних, яку можна буде використати для оренди житла на тривалий період.

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Міський голова додав, що свою роботу у цьому напрямку наразі координують усі мери Західної України. Попри те, що вони напрацьовують план дій, все-таки сподіваються, що повномасштабної війни не буде.