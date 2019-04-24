"Подари пасху": украинцы организовали ряд благотворительных акций для военных

Накануне Пасхи по всей стране организуют благотворительные акции: сотни волонтеров выпекают паски и пряники для украинских защитников, которые встретят праздник на передовой.

Черкассы

В страстную неделю священнослужители Святотроицкого кафедрального собора в Черкассах собрали для украинских воинов тысячу пасок.

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Акцию "Подари пасху воину" проводят уже третий год подряд. Часть пасхальной сдобы испекли и принесли горожане, часть приобрели за благотворительные деньги. Пасхальные вкусности освящают и благословляют молитвой. Далее сортируют в коробки и готовят к отправке на Восток.

Первую партию пасок передадут на Восток уже с волонтерами, остальное в ближайшие несколько дней отправят по почте. В зоне военных действий ее встретят капелланы.

Смотрите видео: в Черкассах пекут паски для военных

Киев

Вкусности для военных собирали и в столице. В Киеве на территории Свято-Михайловского Златоверхого собора митрополит Киевский и всея Украины Епифаний освятил более тысячи куличей для украинских защитников. 24 апреля подарки отправятся на передовую.



Митрополит Епифаний освятил паски для украинских бойцов

Львов

Семьи Героев Небесной Сотни также организовали акцию по выпечке пасхальных пасок, чтобы передать их военным. К ним присоединились профессиональные мастера, волонтеры, общественные деятели и музыканты.

Кроме этого, 107 пасок отправят в Институтскую в Киев к каждому портрету Героя Небесной Сотни

Смотрите фото с события:

Тернополь

Присоединились к инициативе и тернопольские студенты, и их преподаватели в колледже пищевых технологий. Они испекли для бойцов на Востоке 200 пасок и пряников.



Тернопольские студенти

Ровне

В Ровно же организовали акцию "Пасха для друга". Там будут готовить для пациентов местного паллиативного отделения Дубенского интерната, группы психологической поддержки "Феникс", бойцов Ровенского и Клеванского госпиталей, а также для одиноких горожан.