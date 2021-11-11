Хроники деолигархизации: подарит ли Украина Коломойскому 8 миллиардов кубометров газа

Украина в лице "Нафтогаза" может проявить невиданную щедрость и подарить Коломойскому 8 миллиардов кубометров газа. Как прощальный подарок во время раздела "Укрнафты".

Брачная история

Сейчас у государства более 50% акций "Укрнафты", а у Коломойского – 42%. Брак этот оказался по расчёту только для Коломойского, а для Украины и не по любви, и точно не для выгоды.

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По крайней мере в той форме, что присутствует сейчас. А именно – компания, де-факто, пребывает под управлением Коломойского. И из компании годами выводили миллиарды долларов на странные офшоры. И государство ради того, чтобы расстаться и больше не встречаться, вроде бы, готово "переписать квартиру на олигарха" (отдать ему тот газ, что он требует уже лет 10). Разделив "Укрнафту".

Правда ли это?

Пока это неизвестно. Похоже, что такие порывы были, но общественный резонанс и, возможный, окрик из Вашингтона в стиле "Вы там что, с дуба рухнули" заставили откатить назад.

Все-таки очень непопулярная эта мысль, что в рамках деолигархизации надо подарить олигарху, пребывающему под американскими санкциями, газа на 5 – 6 миллиардов долларов.

Особенно на фоне того, что этот олигарх еще за "Приватбанк" не расплатился и должен украинским налогоплательщикам 5,5 миллиарда долларов.

По слухам, это должно было стать частью мирового соглашения. Что это за газ? Коломойский уже лет 10 утверждает, что "Укранфту" обидели и должны вернуть 9 миллиардов кубометров газа. По 1 миллиарду кубометров расчет уже состоялся. Недавно. Но там было судебное решение и вопрос был не такой и спорный. "Нафтогаз" всегда, де-факто, признавал, что должен. С оставшимися 8 миллиардами кубометров все сложнее. Коломойский даже проиграл Стокгольмский арбитраж по этому вопросу. А тут вдруг, после смены менеджмента "Нафтогаза", пошли слухи о готовности выполнить все или часть требований олигарха. Может быть, часть, пропорционально доле Коломойского в Укрнафте, т е около 3,5 миллиарда кубометров прямо олигарху. А, может быть, все "Укрнафте", а там уже как карта ляжет. А мы понимаем, что то, что попадает в "Укрнафту", потом очень быстро уходит из "Укрнафты" в известном неизвестном направлении. Важно Стокгольмский арбитраж отказал Коломойскому из-за коррупции Более того, еще пару лет назад ходили слухи, что Коломойский предложит государству сделку: он забывает про эти 8 миллиардов кубометров газа, а государство забывает про историю с "Приватбанком". Но после того, как олигарх проиграл Стокгольмский арбитраж, эта сделка стала вроде бы не актуальной. Вроде бы… Что надо сделать? Нужен ли развод с Коломойским? Правда в том, что для государства очень не выгоден этот союз. И олигарх продолжает доить государственную компанию. Так что, надо сделать что-то. Но это похоже на ситуацию, когда террористы захватили заложников и требуют выкуп. И во всем мире принято не вести переговоры с террористами. Во-первых, у нас вроде бы деолигархизация на марше. Правда ведь? Так, может, в рамках этой деолиграхизации РНБО примет какое-то важное решение и сделает так, что менеджмент на государственной компании представлял государство. РНБО ведь все может, да? Вот даже контрабанду решением РНБО победили. И "воров в законе". Так неужели не может принять решение, по которому государство будет управлять компанией, в которой у государства больше 50% акций? Тем более, что у государства всегда есть аргумент, что если кто-то будет против, то он может быстро слетать в штаты, лишившись украинского гражданства. Так что надо просто захотеть. И развод уже будет не так актуален. Важно Кольцо токсичности затягивается вокруг Коломойского и Дубилета А во-вторых, сам развод может выглядеть по другому. Ведь мы помним, что национализация "Приватбанка" стоила нам всем 5,5 миллиарда долларов. И эти доллары должны вернуть Коломойский и Ко. Если у нас нет надежды на украинскую правоохранительную систему, то, может, просто дождемся решения Суда Лондона. Который скажет, что все активы олигархов должны быть переданы Украине. И бесплатно заберем себе 42% "Укрнафты". И не будет проблем. И не надо никому ничего дарить. А пока это не случилось, "Укрнафтой" пусть управляет качественный менеджмент, который будет максимально далек от Коломойского.