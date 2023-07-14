11-летняя Софийка тронула Главнокомандующего ВСУ, подарив его портрет, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Железный генерал, "мутящий двой": биография Главнокомандующего ВСУ Залужного
"Железному генералу", судя по улыбке на фото подарок понравился.
История трогательного подарка
8 июля Залужный получил приветствие как от военно-политического руководства страны, так и от простых украинцев.
Залужному отправили немало подарков, но растрогал его действительно особенный – портрет "супергероя" 11-летней Софийки из Краматорска. На нем изображен именно Валерий Федорович.
Валерий Залужный и подарок Софии из Крамоторска / Фото Алина Сопиженко
Маленькая украинка начала рисовать после вынужденного отъезда из Краматорска вследствие развертывания полномасштабного вторжения.
Искусство помогло девушке пережить те непростые времена. Вернувшись в Украину, в период блэкаута, Софийка нарисовала портрет Главнокомандующего ВСУ.
Ко дню рождения генерала мать юной художницы помогла отправить по почте портрет ее героя.
Адресат подарок не только получил, но и опубликовал совместное фото с рисунком Софийки, таким образом осуществив мечту девочки из Краматорска.
Залужном – 50: как поздравляли украинцы
- Командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский пожелал Валерию Залужному победы на следующий день рождения.
- Поздравляли Залужного не только на земле, но и в небе – украинские пилоты написали слова поздравления на американской управляемой авиабомбе.
- Также его приветствие дошло от жителей временно оккупированного Крыма. Активисты движения "Желтая лента" записали видео и пригласили именинника на полуостров, находящегося под оккупацией российских захватчиков.
- Президент Украины Владимир Зеленский на юбилей Залужного добился возвращение командования Азова из Турции в Украину. СМИ называют это событие "подарком" от Верховного главнокомандующего Украины для именинника.