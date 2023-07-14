11-річна Софійка зворушила Головнокомандувача ЗСУ, подарувавши його портрет, повідомляє 24 Канал.
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"Залізному генералу", судячи з усмішки на світлині подарунок сподобався.
Історія зворушливого подарунка
8 липня Залужний отримав вітання як від військово-політичного керівництва країни, так й від простих українців.
Залужному відправили чимало подарунків, але розчулив його дійсно особливий – портрет "супергероя" 11-річної Софійки з Краматорська. На ньому зображений саме Валерій Федорович.
Валерій Залужний та подарунок Софії з Крамоторську / Фото Аліна Сопіженко
Маленька українка почала малювати після вимушеного від'їзду з Краматорська, внаслідок розгортання повномасштабного вторгнення.
Мистецтво допомогло дівчині пережити ті непрості часи. Повернувшись в Україну, в період блекауту, Софійка намалювала портрет Головнокомандувача ЗСУ.
До дня народження генерала мати юної художниці допомогла відправити поштою портрет її героя.
Адресат подарунок не лише отримав, а ще й опублікував спільне фото з малюнком Софійки, таким чином здійснивши мрію дівчинки з Краматорська.
Залужному – 50: як вітали українці
- Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський побажав Валерію Залужному перемоги до наступного дня народження.
- Вітали Залужного не лише на землі, а ще й в небі – українські пілоти написали слова вітання на американській керованій авіабомбі.
- Також його привітання дійшло від жителів тимчасово окупованого Криму. Активісти руху "Жовта стрічка" записали відео та запросили іменинника на півострів, який тимчасово перебуває під окупацією російських загарбників.
- Президент України Володимир Зеленський на ювілей Залужного домігся повернення командування Азову з Туреччини до України. ЗМІ називають цю подію "подарунком" від Верховного головнокомандувача України для іменинника.