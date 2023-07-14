11-річна Софійка зворушила Головнокомандувача ЗСУ, подарувавши його портрет, повідомляє 24 Канал.

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"Залізному генералу", судячи з усмішки на світлині подарунок сподобався.

Історія зворушливого подарунка

8 липня Залужний отримав вітання як від військово-політичного керівництва країни, так й від простих українців.

Залужному відправили чимало подарунків, але розчулив його дійсно особливий – портрет "супергероя" 11-річної Софійки з Краматорська. На ньому зображений саме Валерій Федорович.



Валерій Залужний та подарунок Софії з Крамоторську / Фото Аліна Сопіженко

Маленька українка почала малювати після вимушеного від'їзду з Краматорська, внаслідок розгортання повномасштабного вторгнення.

Мистецтво допомогло дівчині пережити ті непрості часи. Повернувшись в Україну, в період блекауту, Софійка намалювала портрет Головнокомандувача ЗСУ.

До дня народження генерала мати юної художниці допомогла відправити поштою портрет її героя.

Адресат подарунок не лише отримав, а ще й опублікував спільне фото з малюнком Софійки, таким чином здійснивши мрію дівчинки з Краматорська.

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