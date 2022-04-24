Подарок на Пасху: бригада Мономаха эффектно уничтожила технику оккупантов – мощное видео
24 апреля 2022 , 21:07Читати новину українською
Защитники Украины продемонстрировали настоящее гостеприимство для российских оккупантов на Пасху, не оставив врага без подарков.
В воскресенье, 24 апреля, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха сумела уничтожить технику россиян.
Обратите внимание В течение месяца у ВСУ будет преимущество, и мы пойдем в наступление, – Арестович
Защитники Украины передали подарок врагу
Речь идет о вражеском БМП и машине из БК. Эта техника оккупантов больше не сможет опустошить территорию Украины.
Верьте в воинов, верьте в Вооруженные Силы Украины! Итого победим!,
– призывали военные.
Уничтожение техники врага:
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