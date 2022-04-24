Подарок на Пасху: бригада Мономаха эффектно уничтожила технику оккупантов – мощное видео

Защитники Украины продемонстрировали настоящее гостеприимство для российских оккупантов на Пасху, не оставив врага без подарков.

В воскресенье, 24 апреля, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха сумела уничтожить технику россиян.

Обратите внимание В течение месяца у ВСУ будет преимущество, и мы пойдем в наступление, – Арестович

Защитники Украины передали подарок врагу

Речь идет о вражеском БМП и машине из БК. Эта техника оккупантов больше не сможет опустошить территорию Украины.

Верьте в воинов, верьте в Вооруженные Силы Украины! Итого победим!,

– призывали военные.

Уничтожение техники врага:

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