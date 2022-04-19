Подать заявление о поврежденном имуществе теперь можно и на портале Дия

В Министерстве цифровой трансформации Украины сообщили, что теперь на портале Дия можно подать заявление о поврежденном имуществе.

Люди, чьи дома и квартиры уничтожили или повредили в результате военных действий, могут подать заявление на портале Дия.

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Кроме того, услугой могут пользоваться работники Центров предоставления административных услуг и нотариусы. Они будут помогать подавать заявления украинцам, которые не могут сделать это самостоятельно.

Как подать заявление

Авторизуйтесь на портале – ссылка здесь.

Заполните форму.

Проверьте информацию и отправьте сообщение.

Тогда остается ждать информацию о начале процедуры оценки и компенсации, которая будет определена правительством.

В случае, если уже подали заявление о поврежденном имуществе в приложении Дия, то на портале второй раз это делать уже не нужно.

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