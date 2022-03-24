Подавая руку помощи: как получить компенсацию за приют беженцев

Министерство регионального развития запустило правительственную программу. Согласно ей все украинцы, которые бесплатно приютят у себя беженцев, получат компенсацию коммунальных расходов.

Из государственного бюджета выделили деньги, чтобы стимулировать и помочь тем, кто протягивает руку помощи. Об этом в эфире 24 канала рассказала нардеп Галина Янченко.

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Как происходит процедура

Она объяснила, что процедура компенсации происходит так – если вы оставили объявление о приюте и на него откликнулись, или вы уже приняли у себя кого-то, нужно:

обратиться в местные органы самоуправления (горсовет, ОТО и т.п.);

подать заявление на компенсацию;

добавить в нее копию документов тех беженцев, которых вы приняли.

Компенсация происходит по определенной формуле – речь о примерно 423 гривнах на одного беженца.

"Если вы приняли у себя троих или пятерых человек, то 423 гривні умножаются на количество этих людей", – отметила Янченко.

Как получить компенсацию за приют беженцев: смотрите видео

О проекте "Приют"

В настоящее время волонтеры, разрабатывающие и совершенствующие сайт "Приют" вместе с Министерством регионального развития, работают над тем, чтобы была возможность подавать заявления онлайн.

Проект "Приют" был создан для людей, которые не имеют возможности заплатить за крышу над головой. Этот сайт – доска объявлений:

одни люди могут оставить сообщения, что готовы бесплатно принять у себя украинских беженцев (как в Украине, так и за рубежом);

те люди, которым требуется приют, на этом же сайте могут найти подходящие объявления.

Утром 24 марта на сайте – более 9 тысяч объявлений о готовности людей бесплатно принять у себя беженцев.



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