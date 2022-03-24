З державного бюджету виділили гроші, щоб стимулювати і допомогти тим, хто надає руку допомоги. Про це в ефірі 24 каналу розповіла нардепка Галина Янченко.

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Як відбувається процедура

Вона пояснила, що процедура компенсації відбувається так – якщо ви залишили оголошення на прихисток і на нього відгукнулися, або ж ви вже прийняли у себе когось, потрібно:

звернутися до місцевих органів самоврядування (міськрада, ОТГ тощо);

подати заяву на компенсацію;

додати до неї копію документів тих біженців, яких ви прийняли.

Компенсація відбувається за певною формулою – мовиться про приблизно 423 гривні на одного біженця.

"Якщо ви прийняли в себе трьох чи п'ятьох людей, то 423 гривні множаться на кількість цих людей", – зауважила Янченко.

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Про проєкт "Прихисток"

Наразі волонтери, які розробляють і вдосконалюють сайт "Прихисток" разом із Міністерством регіонального розвитку, працюють над тим, щоб була можливість подавати заяви онлайн.

Проєкт "Прихисток" створили для людей, які не мають можливості заплатити за дах над головою. Цей сайт – дошка оголошень:

одні люди можуть залишити повідомлення, що готові безкоштовно прийняти в себе українських біженців (як і в Україні, так і за кордоном);

ті люди, яким потрібен прихисток, на цьому ж сайті можуть знайти відповідні оголошення.

На ранок 24 березня на сайті – понад 9 тисяч оголошень про готовність людей безплатно прийняти в себе біженців.



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