Подавать заявление в полицию можно будет онлайн: в Минцифре раскрыли первые детали

Заявление в полицию в будущем вероятно можно будет подать онлайн. По словам главы Минцифры Михаила Федорова, такой проект планируют воплотить вместе с МВД.

По словам Федорова, такую инициативу он обсудил с главой МВД Денисом Монастырским, когда тот заступил на пост. Этот проект один из тех, которые Министерства планируют сделать совместно.

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Когда появился новый министр внутренних дел Денис Монастырский, мы провели с ним встречу. Один из проектов, которые мы планируем сделать – это подача заявления в полицию онлайн. Пока не могу анонсировать конкретной даты,

– сказал Федоров.

Министр заверил, что есть план, над которым ведомства уже работают.

Какие еще услуги можно сделать онлайн в Украине

В декабре для украинцев стала доступной регистрация места жительства в онлайн-формате, поскольку вступил в силу закон №5463. Услуга теперь занимает не месяц, а всего 5 – 10 минут.

Министерство цифровой трансформации запустило в приложении Дия новую функцию – регистрация места жительства онлайн. Разработчики отмечали, что это наиболее популярная государственная услуга среди украинцев.

Также Минцифры подписало меморандум о сотрудничестве с компанией Apple. Однако перепись населения – лишь одно из направлений сотрудничества. Его будут осуществлять онлайн, однако к тем украинцам, которые не сделают это в сети, придут домой.

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