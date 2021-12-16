За словами Федорова, таку ініціативу він обговорив із очільником МВС Денисом Монастирським, коли той заступив на посаду. Цей проєкт один із тих, які міністерства планують зробити спільно.

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Коли з'явився новий міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, ми провели з ним зустріч. Один з проєктів, які ми плануємо зробити – це подача заяви в поліцію онлайн. Поки що не можу анонсувати конкретної дати,

– сказав Федоров.

Міністр запевнив, що є план, над яким відомства вже працюють.

Які ще послуги можна зробити онлайн в Україні

У грудні для українців стала доступною реєстрація місця проживання в онлайн-форматі, оскільки набув чинності закон №5463. Послуга тепер займає не місяць, а всього 5 – 10 хвилин.

Міністерство цифрової трансформації запустило в застосунку Дія нову функцію – реєстрація місця проживання онлайн. Розробники зазначали, що це найбільш популярна державна послуга серед українців.

Також Мінцифри підписало меморандум про співпрацю з компанією Apple. Однак перепис населення – лише один з напрямків співробітництва. Його здійснюватимуть онлайн, однак до тих українців, які не зроблять це в мережі, прийдуть додому.

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