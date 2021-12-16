Деталі про співпрацю з Apple

В Apple є досвід перепису населення у США. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив у інтерв'ю.

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У них є спеціалісти, які допомагали прораховувати логістику, спеціалісти з кібербезпеки,

– пояснив урядовець.

Він додав, що міністерство разом з американською компанією працює також над розвитком інших проєктів:

українізацією Apple Music в Україні,

боротьбою з контрабандою нелегальної техніки в Україну.

Перепис відбуватиметься онлайн та офлайн

Перепис населення здійснюватимуть онлайн, однак до тих українців, які не зроблять це в мережі, прийдуть додому. Завдяки цьому вдасться зекономити. Раніше на перепис планували виділити 5 – 6 мільярдів гривень, однак Федоров переконаний, що це буде дешевше.

Ми бачимо, як зекономити на розробці інформаційної системи в 3 – 4 рази. Якщо буде великий онлайн-раунд, то буде економія на переписниках, які будуть ходити офлайн,

– пояснив міністр.

Він запевнив, що перепис відбуватиметься за всіма нормами Євростату, ООН та Світового банку. Все для того, що результати були максимально якісними і їх визнали.

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