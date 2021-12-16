Деталі про співпрацю з Apple
В Apple є досвід перепису населення у США. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив у інтерв'ю.
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У них є спеціалісти, які допомагали прораховувати логістику, спеціалісти з кібербезпеки,
– пояснив урядовець.
Він додав, що міністерство разом з американською компанією працює також над розвитком інших проєктів:
- українізацією Apple Music в Україні,
- боротьбою з контрабандою нелегальної техніки в Україну.
Перепис відбуватиметься онлайн та офлайн
Перепис населення здійснюватимуть онлайн, однак до тих українців, які не зроблять це в мережі, прийдуть додому. Завдяки цьому вдасться зекономити. Раніше на перепис планували виділити 5 – 6 мільярдів гривень, однак Федоров переконаний, що це буде дешевше.
Ми бачимо, як зекономити на розробці інформаційної системи в 3 – 4 рази. Якщо буде великий онлайн-раунд, то буде економія на переписниках, які будуть ходити офлайн,
– пояснив міністр.
Він запевнив, що перепис відбуватиметься за всіма нормами Євростату, ООН та Світового банку. Все для того, що результати були максимально якісними і їх визнали.
Що про перепис говорили раніше
- Президент Володимир Зеленський заявив, що у лютому 2023 року в Україні відбудеться електронний перепис населення.
- Активну підготовку до нього почнуть вже у 2022 році.
- Водночас прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що процес буде "незвичним" і принесе чимало інновацій.
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