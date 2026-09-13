Подделка за 1200 долларов: в Украине раскрыли масштабное производство фальсифицированных средств для похудения

В Украине раскрыли масштабное подпольное производство поддельных препаратов для похудения. Злоумышленники сбывали подделку по всей стране под видом эффективного средства для быстрого снижения веса.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Каковы подробности расследования?

Правоохранители объявили о подозрении 27 участникам преступной схемы, которые изготавливали и сбывали фальсифицированное средство "Biopatid". Нелегальный бизнес был налажен в подпольной лаборатории, а сырье сомнительного качества завозили из Китая под видом пищевых добавок.

Всего силовики уже провели более 250 обысков во многих регионах Украины.

Схема на миллионы долларов и привлечение известных блогеров

Организатор нелегального фармацевтического бизнеса создал подпольную лабораторию для выпуска аналога популярного средства для похудения. Основное действующее вещество – тирзепатид неизвестного происхождения – ввозили из Китая, а таможенный брокер оформлял его как обычную пищевую добавку, чтобы обойти проверки.

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Готовый препарат распространяли через специальный сайт, социальные сети, а также предлагали косметологическим кабинетам, клиникам и медицинским работникам. К рекламе активно привлекали блогеров, актеров и других публичных лиц.

Особую роль играла владелица известной киевской клиники, которая популяризировала опасную подделку среди коллег и на профильных тренингах. При этом доставка товара заказчикам осуществлялась без соблюдения необходимого температурного режима.

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Себестоимость материалов для изготовления одной упаковки составляла около 17 долларов США, а продавали фальсификат по цене до 1200 долларов. По предварительным оценкам следствия, с начала года злоумышленники произвели продукции на сумму более 5 миллионов долларов США.

В ходе масштабных обысков в 13 областях Украины правоохранители изъяли лабораторное оборудование, готовые лекарства, упаковочные материалы, компьютерную технику, дорогостоящие автомобили и почти 15 миллионов гривен в различной валюте.

Как уже сообщалось на нашем сайте, ранее СБУ проводила массовые обыски по всей Украине в связи со схемой фальсификации лекарств.