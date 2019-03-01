Поддержат ли Гриценко другие кандидаты в президенты после снятия Садового

Решение лидера "Самопомочи" Андрея Садового о снятии своей кандидатуры с президентских выборов-2019 является положительным. Он поддержал Анатолия Гриценко, поэтому теперь последнего, как единого кандидата от демократических сил, могут поддержать и другие участники избирательной гонки.

Об этом рассказала директор фонда "Демократические инициативы имени Кучерива" социолог Ирина Бекешкина в комментарии журналистам 24 канала.

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После решения Садового рейтинги Гриценко несколько вырастут, ведь у них один и тот же электорат. Однако, сможет ли кандидат от "Гражданской позиции" попасть во второй тур – пока неизвестно.

Теперь за Гриценко смогут голосовать и сторонники Садового и те, кто сегодня не определился с выбором или был в раздумьях, кого поддерживать.

Кто лидирует в президентской гонке: данные социологического агентства "Fama"

Владимир Зеленский – 26,6%; Петр Порошенко – 23,4%; Юлия Тимошенко – 14,3%; Юрий Бойко – 8,1%; Анатолий Гриценко – 8%; Андрей Садовый – 4,4%.

Кроме того, теперь Гриценко могут поддержать и другие кандидаты в президенты.

Гриценко, как единого кандидата, могут поддержать другие кандидаты в президенты. Но это не большой плюс, потому что они имеют еще меньшие рейтинги,

– отметила Бекешкина.

Социолог добавила, что решение Садового является очень позитивным. Он, несмотря на свои амбиции поддержал кандидата, который имеет схожую с ним позицию и принципы.

Почему Андрей Садовый снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко?Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый 1 марта объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов и поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Оба политика объединили свои усилия на выборах.



"Именно сейчас у нас есть шанс выбрать и украинского антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение. Я отзываю свою кандидатуру на выборах президента. И я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", – заявил Садовый.



Мэр Львова отметил, что идя на выборы, прекрасно понимал "желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров при власти". По мнению Садового, единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах Президента.



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