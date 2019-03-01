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      Поддержат ли Гриценко другие кандидаты в президенты после снятия Садового

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      Гриценко могут поддержать другие кандидаты в президенты после снятия Садового
      Гриценко могут поддержать другие кандидаты в президенты после снятия Садового / Фото из открытых источников

      Решение лидера "Самопомочи" Андрея Садового о снятии своей кандидатуры с президентских выборов-2019 является положительным. Он поддержал Анатолия Гриценко, поэтому теперь последнего, как единого кандидата от демократических сил, могут поддержать и другие участники избирательной гонки.

      Об этом рассказала директор фонда "Демократические инициативы имени Кучерива" социолог Ирина Бекешкина в комментарии журналистам 24 канала.

      Читайте также: Победное решение, – Гриценко о снятии Садового с президентских выборов

      После решения Садового рейтинги Гриценко несколько вырастут, ведь у них один и тот же электорат. Однако, сможет ли кандидат от "Гражданской позиции" попасть во второй тур – пока неизвестно.

      Теперь за Гриценко смогут голосовать и сторонники Садового и те, кто сегодня не определился с выбором или был в раздумьях, кого поддерживать.

      Кто лидирует в президентской гонке: данные социологического агентства "Fama"

      1. Владимир Зеленский – 26,6%;
      2. Петр Порошенко – 23,4%;
      3. Юлия Тимошенко – 14,3%;
      4. Юрий Бойко – 8,1%;
      5. Анатолий Гриценко – 8%;
      6. Андрей Садовый – 4,4%.

      Кроме того, теперь Гриценко могут поддержать и другие кандидаты в президенты.

      Гриценко, как единого кандидата, могут поддержать другие кандидаты в президенты. Но это не большой плюс, потому что они имеют еще меньшие рейтинги,
      – отметила Бекешкина.

      Социолог добавила, что решение Садового является очень позитивным. Он, несмотря на свои амбиции поддержал кандидата, который имеет схожую с ним позицию и принципы.

      Почему Андрей Садовый снял свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко?Кандидат в президенты Украины, мэр Львова Андрей Садовый 1 марта объявил о снятии своей кандидатуры с президентских выборов и поддержал экс-министра обороны Анатолия Гриценко. Оба политика объединили свои усилия на выборах.

      "Именно сейчас у нас есть шанс выбрать и украинского антикоррупционного президента. Поэтому я принял решение. Я отзываю свою кандидатуру на выборах президента. И я объявляю о поддержке на выборах на пост президента Анатолия Гриценко", – заявил Садовый.

      Мэр Львова отметил, что идя на выборы, прекрасно понимал "желание украинцев иметь единого кандидата, который будет способен победить всех этих ставленников олигархов и мародеров при власти". По мнению Садового, единый кандидат от демократических, антикоррупционных сил имеет все шансы победить на выборах Президента.


      Как будут проходить выборы президента Украины-2019

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      Теги: Новости Украины Новости политики Анатолий Гриценко Выборы Президента 2019 Андрей Садовой Садовый и Гриценко объединились рейтинги
      Источник: 24 канал
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