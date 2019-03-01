16:31
1 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Потуги Росії підняти кінематограф. Ф'южн-кухня по-російські
      Вєсті Кремля
      20:53, 28 лютого
      Вєсті.UA: Як завгосп у ВР заробив на Lexus. Епідемія хитрості в корупціонерів.
      Вєсті.UA
      20:08, 28 лютого
      Фармацевтична мафія: хто та як наживається на ліках для онкохворих
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Еміграція із СРСР
      Згадати все
      21:35, 27 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД

      Чи підтримають Гриценка інші кандидати в президенти після зняття Садового

      777 Читать новость на русском
      Гриценка можуть підтримати інші кандидати в президенти після зняття Садового
      Гриценка можуть підтримати інші кандидати в президенти після зняття Садового / 24 канал

      Рішення лідера "Самопомочі" Андрія Садового про зняття своєї кандидатури з президентських виборів-2019 є позитивним. Він підтримав Анатолія Гриценка, тому тепер останнього як єдиного кандидата від демократичних сил можуть підтримати й інші учасники виборчої гонки.

      Про це розповіла директор фонду "Демократичні ініціативи імені Кучеріва" соціолог Ірина Бекешкіна в коментарі журлістам 24 каналу.

      Читайте також: Переможне рішення, – Гриценко про зняття Садового з президентських виборів

      Після рішення Садового рейтинги Гриценка дещо виростуть, адже у них один і той же електорат. Проте, чи зможе кандидат від "Громадянської позиції" потрапити у другий тур – наразі невідомо.

      Тепер за Гриценка зможуть голосувати і прихильники Садового і ті, хто до сьогодні не визначився з вибором чи був у роздумах, кого підтримувати.

      Хто лідирує у президентській гонці: дані соціологічної агенції "Fama"

      1. Володимир Зеленський – 26,6%;
      2. Петро Порошенко – 23,4%;
      3. Юлія Тимошенко – 14,3%;
      4. Юрій Бойко – 8,1%,;
      5. Анатолій Гриценко – 8%;
      6. Андрій Садовий – 4,4%.

      Окрім того, тепер Гриценка можуть підтримати й інші кандидати у президенти.

      Гриценка як єдиного кандидата можуть підтримати інші кандидати у президенти. Але це не великий плюс, бо вони мають ще менші рейтинги,
      – зауважила Бекешкіна.

      Соціолог додала, що рішення Садового є дуже позитивним. Він незважаючи на свої амбіції підтримав кандидата, який має схожу з ним позицію та принципи.

      Чому Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка?Кандидат у президенти України, міський голова Львова Андрій Садовий 1 березня оголосив про зняття своєї кандидатури з президентських виборів та підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Обидва політики об'єднали свої зусилля на виборах.

      "Саме зараз у нас є шанс вибрати українського та антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення. Я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента. І я оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка", – заявив Садовий.

      Мер Львова наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі". На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах Президента.


      Як будуть проходити вибори президента України-2019

      blog_ava
      Масляна 2019 в Україні: дата, традиції і що не можна робити в свято
      сьогодні
      35209
      Теги: Новини України Новини політики Анатолій Гриценко Садовий і Гриценко об'єдналися Андрій Садовий Президентські вибори 2019 Рейтинги
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Виправдані статки: як Конституційний Суд дозволив багатіти і не звітувати
      сьогодні , 16:30 Виправдані статки: як Конституційний Суд дозволив багатіти і не звітувати
      Ірина Поліщук 10
      Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
      сьогодні , 16:01 Що таке овуляція: як її розрахувати, основні симптоми
      Оксана Вербіцька 835
      Біографія Анатолія Гриценка: що відомо про кандидата у президенти
      сьогодні , 13:18 Біографія Анатолія Гриценка: що відомо про кандидата у президенти
      2483
      Пушилін закинув у підвал представника Ахметова в "ДНР"
      сьогодні , 15:00 Пушилін закинув у підвал представника Ахметова в "ДНР"
      Олексій Чибісов 1615
      MWC-2019: революційні смартфони, які представили на виставці
      сьогодні , 14:11 MWC-2019: революційні смартфони, які представили на виставці
      292
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук