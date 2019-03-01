Чи підтримають Гриценка інші кандидати в президенти після зняття Садового

Рішення лідера "Самопомочі" Андрія Садового про зняття своєї кандидатури з президентських виборів-2019 є позитивним. Він підтримав Анатолія Гриценка, тому тепер останнього як єдиного кандидата від демократичних сил можуть підтримати й інші учасники виборчої гонки.

Про це розповіла директор фонду "Демократичні ініціативи імені Кучеріва" соціолог Ірина Бекешкіна в коментарі журлістам 24 каналу.

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Після рішення Садового рейтинги Гриценка дещо виростуть, адже у них один і той же електорат. Проте, чи зможе кандидат від "Громадянської позиції" потрапити у другий тур – наразі невідомо.

Тепер за Гриценка зможуть голосувати і прихильники Садового і ті, хто до сьогодні не визначився з вибором чи був у роздумах, кого підтримувати.

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Володимир Зеленський – 26,6%; Петро Порошенко – 23,4%; Юлія Тимошенко – 14,3%; Юрій Бойко – 8,1%,; Анатолій Гриценко – 8%; Андрій Садовий – 4,4%.

Окрім того, тепер Гриценка можуть підтримати й інші кандидати у президенти.

Гриценка як єдиного кандидата можуть підтримати інші кандидати у президенти. Але це не великий плюс, бо вони мають ще менші рейтинги,

– зауважила Бекешкіна.

Соціолог додала, що рішення Садового є дуже позитивним. Він незважаючи на свої амбіції підтримав кандидата, який має схожу з ним позицію та принципи.

Чому Андрій Садовий зняв свою кандидатуру на користь Анатолія Гриценка?Кандидат у президенти України, міський голова Львова Андрій Садовий 1 березня оголосив про зняття своєї кандидатури з президентських виборів та підтримав екс-міністра оборони Анатолія Гриценка. Обидва політики об'єднали свої зусилля на виборах.



"Саме зараз у нас є шанс вибрати українського та антикорупційного президента. Тому я прийняв рішення. Я відкликаю свою кандидатуру з виборів президента. І я оголошую про підтримку на виборах на пост президента Анатолія Гриценка", – заявив Садовий.



Мер Львова наголошував, що йдучи на вибори, чудово розумів "бажання українців мати єдиного кандидата, який буде здатний перемогти всіх цих ставлеників олігархів і мародерів при владі". На переконання Садового, єдиний кандидат від демократичних, антикорупційних сил має всі шанси перемогти на виборах Президента.



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