Поддерживайте друг друга и оборону: новое обращение президента Зеленского

Президент Зеленский обратился к украинцам 14 марта. Видео глава государства записал в сердце столицы – возле Офиса Президента.

Зеленский начал с того, что на улице – хорошая погода, но ее, как и чистое небо, никто сейчас не замечает. Президент отметил, что улицы Киева – пустые и тихие, но это ненадолго.

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Президент напомнил о Дне добровольца

Зеленский напомнил о чисто украинском празднике – Дне добровольца. Он добавил, что у украинцев есть большая способность – объединяться и совместно работать в самые необходимые моменты жизни.

Украинцев не нужно стимулировать, чтобы они начали помогать друг другу. Мощная поддержка Вооруженных Сил всем народом Украины, искреннее волонтерское движение, массовое вступление в терроборону, солидарность всех наших людей – это предпосылки победы,

– сказал глава государства.

Украина для нас – не просто территория, как для оккупантов, – глава государства

Зеленский заметил, что оккупанты в Украине ничего не различают, не понимают ничего. Для них все это просто мишень. А для украинцев – это жизнь, потому они и миллионами стали на защиту.

Поэтому сегодня мы все – добровольцы. Все, кто защищает Украину, наших детей, кто защищает наше будущее,

– добавил Зеленский.

Глава государства поздравил каждого из миллионов добровольцев, работающих на украинскую победу. Речь и о тех, кто участвует в боях, воюющих на информационном фронте, кто защищает бизнес, волонтерит, просто выполняет свою работу.

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Вооруженные Силы держатся мужественно

Президент заверил, что ВСУ держатся мужественно. Украина наносит такие потери врагу, что он уже не знает, где еще искать резервы. Однако это не значит, что можно расслабиться.

Российское государство готовилось к войне десятки лет. Они накопили значительный военный ресурс ради зла, ради покорения соседей. И ради уничтожения Украины, Европы, какой мы ее знаем, которую мы ценим,

– объяснил Зеленский.

Глава государства рассказал, что продолжается видеовстреча делегаций и обязательно проинформируют о ее результатах.

Должна сохраняться и восстанавливаться экономика

Несмотря на боевые действия, в стране должна сохраняться и возобновляться экономика даже в таких сложных условиях.

Экономическое подавление Украины – это одна из задач войны против нас сегодня. И мы должны отбиться и от этого. Сохранить нашу экономику, сохранить наших людей,

– сказал Зеленский.

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Поэтому правительство получило четкое поручение вернуть малый и средний бизнес, а значит максимально ослабить налоги. На время войны и для послевоенного развития, отметил Зеленский, нужна новая налоговая модель и финансовые правила.

Глава государства заверил, что Украина отстроит всю разрушенную инфраструктуру и уничтоженные города. Уже формируются для этого фонды. Сейчас первоочередная задача – прогнать оккупантов.

Помогайте друг другу! Поддерживайте друг друга! Поддерживайте оборону! Защищайте государство! Вместе – точно победим,

– завершил президент.

Смотрите видео обращения: