Зеленський розпочав з того, що надворі – гарна погода, але її, як і чистого неба, ніхто зараз не помічає. Президент зазначив, що вулиці Києва – порожні та тихі, але це не надовго.

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Президент нагадав про День добровольця

Зеленський нагадав про суто українське свято – День добровольця. Він додав, що в українців є велика здатність – об'єднуватись та спільно працювати у найнеобхідніші моменти життя.

Українців не треба стимулювати, щоб почали допомагати одне одному.

Потужна підтримка Збройних Сил усім народом України, щирий волонтерський рух, масовий вступ до тероборони, солідарність усіх наших людей – це передумови перемоги,

– сказав глава держави.

Україна для нас – не просто територія, як для окупантів, – глава держави

Зеленський зауважив, що окупанти в Україні нічого не розрізняють, не розуміють нічого. Для них усе це – просто мішень. А для українців – це життя, тому вони і мільйонами стали на захист.

Тому сьогодні ми всі – добровольці. Усі, хто захищає Україну, наших дітей, хто захищає наше майбутнє,

– додав Зеленський.

Зверніть увагу! Глава держави привітав кожного з мільйонів добровольців, які працюють на українську перемогу. Мовиться і про тих, хто бере участь у боях, тих, хто воює на інформаційному фронті, хто захищає бізнес, волонтерить, просто виконує свою роботу.

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Збройні Сили тримаються мужньо

Президент запевнив, що ЗСУ тримаються мужньо. Україна завдає таких втрат ворогу, що він вже не знає, де ще шукати резервів. Проте це не означає, що можна розслаблятись.

Російська держава готувалася до війни десятки років. Вони накопичили значний воєнний ресурс заради зла, заради підкорення сусідів. І заради знищення України, Європи, якою ми її знаємо, яку ми цінуємо,

– пояснив Зеленський.

Глава держави розповів, що триває відеозустріч делегацій і обов'язково проінформують про її результати.

Має зберігатись та відновлюватись економіка

Попри бойові дії, в країні має зберігатись та відновлюватись економіка – навіть у таких складних умовах.

Економічне придушення України – це одне із завдань війни проти нас сьогодні. І ми маємо відбитися також і від цього. Зберегти нашу економіку, зберегти наших людей,

– сказав Зеленський.

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Тому уряд отримав чітке доручення – повернути малий і середній бізнес, а отже максимально послабити податки. На час війни та для післявоєнної розбудови, зауважив Зеленський, потрібна нова податкова модель та фінансові правила.

Важливо! Глава держави запевнив, що Україна відбудує всю зруйновану інфраструктуру та понищені міста. Вже формуються для цього фонди. Зараз першочергове завдання – прогнати окупантів.



Допомагайте одне одному! Підтримуйте одне одного! Підтримуйте оборону! захищайте державу! Разом – точно переможемо,

– завершив президент.

Дивіться відео звернення: