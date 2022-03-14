Український лідер наголосив: там, де це дозволяє безпека, на вулицях має з'явитися життя. Аптеки, торгівля, будь-який бізнес, який може працювати, має працювати, повідомляє 24 канал.

Зауважте Підтримуйте одне одного і оборону: нове звернення президента Зеленського

Зеленський наголосив: важливо, щоб уже починалося відновлення України. Це залежить від кожного, хто здатний працювати.

Президент зауважив, що економічне придушення – це одне із завдань війни, яку ведуть проти України. Необхідно відбитися і від цього. Необхідно зберегти економіку.

Тому уряд отримав чітке доручення – повернути малий і середній бізнес. Прибрати усе, що заважає. Максимально послабити податки, прибрати всі складнощі, абсолютно усі,

– заявив Зеленський.

Зеленський зауважив, що на час війни та для післявоєнної розбудови потрібна нова податкова модель. Необхідно оновлювати фінансові правила. Люди мають відчувати, що можна проявити гнучкість.

За словами президента, важливо, аби система не тиснула. Аби люди знали: вони мають працювати, як можуть, там, де можуть. Населення має відчувати, що всі гроші та цінності збережуть. Україна гарантує кожному безпеку активів і накопичень.

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