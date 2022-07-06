Программу нужно расширить, – Хмельницкий назвал помощь, которая нужна бизнесу от государства

Большая часть украинского бизнеса пострадала от войны в физическом и финансовом контекстах. Сейчас предприниматели нуждаются в помощи от государства, чтобы удержаться на плаву и дальше поддерживать экономику.

Бизнесу нужны доступные кредиты

Об этом 24 каналу рассказал предприниматель, инвестор и основатель холдинга UFUTURE Василий Хмельницкий. Он подчеркнул, что, прежде всего, необходимо обеспечить бизнесу возможность дешевого кредитования.

Обратите внимание План восстановления Украины: в чем он состоит

По его словам, сейчас все происходит наоборот. Государство повышает ставку НБУ для банков, а банки, в свою очередь, – для бизнеса.

"Например, мне позвонил сегодня банк и говорит: "Мы очень извиняемся, но у нас сегодня кредит с вами под 15%, а через неделю мы переводим на 21%". Понимаете, мне сегодня и под 15% не очень легко это обслуживать, а 21 – это вообще ужасно", – поделился Хмельницкий.

Он считает, что сейчас необходимо расширить программу, которая выдает кредиты малому и среднему бизнесу под 5%. Это нужно, чтобы больше предпринимателей могли брать кредиты.

Хмельницкий убежден, что с кредитной ставкой свыше 20% просто невозможно зарабатывать средства и быть успешным. По его мнению, 75% компаний, которые примут кредиты с такими ставками, через некоторое время просто не смогут их отдать.

Это будет катастрофа для страны и для банковской системы,

– подытожил предприниматель.

Предприниматель Василий Хмельницкий рассказал о работе бизнеса во время войны: смотрите видео

Помощь бизнесу от государства: последние новости