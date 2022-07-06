Бізнесу потрібні доступні кредити
Про це 24 каналу розказав підприємець, інвестор та засновник холдингу UFUTURE Василь Хмельницький. Він наголосив, що насамперед необхідно забезпечити бізнесу можливість дешевого кредитування.
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За його словами, зараз усе відбувається навпаки. Держава підвищує ставку НБУ для банків, а банки, своєю чергою, – для бізнесу.
"Наприклад, до мене подзвонив сьогодні банк і каже: "Ми дуже вибачаємося, але у нас сьогодні кредит з вами під 15%, а через тиждень ми переводимо на 21%". Розумієте, мені сьогодні й під 15% не дуже легко це обслуговувати, а 21 – це взагалі жахливо", – поділився Хмельницький.
Тож він вважає, що зараз необхідно розширити програму, яка видає кредити малому та середньому бізнесу під 5%. Це потрібно, щоб більше підприємців могли брати кредити.
Хмельницький переконаний, що з кредитною ставкою у понад 20% просто неможливо заробляти кошти та бути успішним. На його думку, 75% компаній, які візьмуть кредити з такими ставками, через якийсь час просто не зможуть їх віддати.
Це буде катастрофа для країни та для банківської системи,
– підсумував підприємець.
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Допомога бізнесу від держави: останні новини
- Український уряд розпочав співпрацю з креативним холдингом WPP. Спільними зусиллями вони хочуть організувати кампанію Advantage Ukraine, яка звертатиметься до лідерів регіонального бізнесу та підприємців з усього світу, заохочуючи їх інвестувати в нашу державу.
- Дещо раніше уряд затвердив 3 програми безповоротної грантової підтримки бізнесу в рамках нової ініціативи "єРобота". Зокрема гранти видаватимуть переробним підприємствам. Крім того, у проєкті є програма, що буде цікавою представникам ІТ-сфери та стартаперам у галузі високих технологій.
- Крім того, було затверджено й інші програми грантового фінансування бізнесу. Йдеться про підприємства агарної сфери та садівництва.