Россия не сможет победить в войне с Украиной, даже при поддержке КНДР, – Остин

Глава Пентагона заявил, что даже при поддержке Северной Кореи, Россия не сможет победить в войне с Украиной. Ллойд Остин считает, что Россия планирует использовать северокорейских военных для поддержания боевых действий в Курской области.

Войска Северной Кореи уже переброшены в Курскую область России. Об этом сообщил Ллойд Остин на брифинге.

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Какой реакции союзников ожидать относительно действий России и КНДР

Глава Пентагона сообщил, что северокорейские солдаты расположены близко к границе с Украиной, переодетые в российскую форму и оснащены российским вооружением. Однако, по его мнению, это не поможет России победить в войне.

По последним разведданным, Северная Корея отправила 10 тысяч солдат, которые проходят обучение в восточной части России. Некоторые из этих подразделений КНДР уже переброшены ближе к Украине, и мы видели, как они были переодеты в российскую форму, и им выдали российское вооружение,

– заявил глава оборонного ведомства США.

Остин отметил, что ведутся консультации между союзниками и партнерами относительно ответных шагов на действия России и КНДР. Глава Пентагона также сказал о возможном расширении конфликта. По его словам, это может привести к новым формам поддержки Киева западными партнерами.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что солдаты из КНДР уже находятся в зоне боевых действий. У Зеленского рассказали, какой реакции ожидают от союзников.