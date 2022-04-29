Поддержка Минобороны и МВД, фиксированная цена на газ: результаты заседания правительства
Денис Шмыгаль заявил, что каждую неделю власти одобряют многие решения, чтобы перезапустить экономику, обеспечить армию, и поддержать людей, которые в этом больше всего нуждаются.
Об этом премьер-министр сообщил во время состоявшегося 29 апреля заседания правительства, информирует 24 канал.
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Обеспечение армии
Он отметил, что первый и ключевой приоритет – это обеспечение армии. Выделили более 119 миллиардов гривен Министерству обороны. Эти средства пойдут на:
- зарплаты;
- технику;
- горючее;
- пищу;
- защита;
- оружие.
Пытаемся максимально обеспечить наших бойцов. Для таких же нужд Министерству внутренних дел выделяем более 28 миллиардов гривен,
– сказал чиновник.
Украинская экономика
Денис Шмыгаль указал, что следующим приоритетом является экономика. В последнюю неделю фиксируют определенные трудности и проблемы с топливом.
- Основная причина – уничтожение врагом части нашей инфраструктуры, в том числе остановки Кременчугского нефтеперерабатывающего завода.
- Минэкономики и Минэнергетики проводят постоянные консультации с топливными компаниями, чтобы решить эту проблему.
- Одобрили изменения в госрегулирование цен на нефтепродукты, которые позволят в течение 7 дней решить вопрос о дефиците топлива на АЗС.
Продовольственная безопасность
Правительство утвердило конкретный план обеспечения продовольственной безопасности Украины.
- он предполагает продолжение программы бесплатной раздачи продуктовых наборов.
- учтена государственная поддержка аграриев, в рамках программы "5 – 7 – 9" аграрный сектор уже получил кредитов на сумму около 15 миллиардов гривен.
- важный пункт – меры по стимулированию переработки аграрной продукции в нашем государстве.
Запуск программ кредитования под 0% помог не только аграриям, но и другим бизнесам перезапустить свою работу. Сегодня расширяем программу, в частности, на предприятия в сфере пассажирских и грузовых перевозок,
– подчеркнул премьер.
Кроме того, государственная программа финансового лизинга теперь будет иметь такие же условия, как и "5 – 7 – 9" – максимально доступный лизинг. Все это нужно, чтобы люди и бизнес продолжали работать.
Энергетический сектор
Стабильная работа энергетического сектора одобрили решение о том, что цены на газ для людей остаются без изменений. Никакого повышения – 8 гривен за кубометр, как и было. Также льготная цена будет действовать для предприятий, выполняющих жизненно важные функции для обеспечения обороноспособности государства.
Отдельным решением Правительство рекомендует местным органам власти и коммунальным предприятиям во время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать тарифы на коммунальные услуги. Тарифы для людей не должны расти,
– подчеркнул чиновник.
"Мы также призываем украинцев продолжать платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность производить ремонты и платить заработные платы работникам", – продолжил он.
Социальная сфера
Денис Шмыгаль проинформировал, что продолжаются программы поддержки вынужденных переселенцев, им уже перечислено более 2,6 миллиарда гривен выплат. Отдельный вопрос – жилье.
Правительство утвердило документ, определяющий, каким семьям из числа переселенцев будет предоставляться жилье в первую очередь:
- многодетные семьи;
- беременные женщины;
- семьи с детьми;
- люди, утратившие трудоспособность;
- пенсионеры.
Государство будет выкупать жилье для временного проживания семей. Также будем ремонтировать объекты жилого фонда, чтобы там расселять людей,
– подчеркнул премьер-министр.
В Дие украинцы зарегистрировали более 100 тысяч заявлений на возмещение разрушенного имущества. Такие же возможности расширили на юридические лица. Уже в ближайшее время они также смогут подавать заявки в Дие, чтобы правительство начало формировать детальный реестр поврежденного и уничтоженного имущества.
Пункты пропуска с Румынией
На границе с Румынией вскоре откроют два новых пункта пропуска: "Дяковцы" и "Красноильск".
Это поможет дополнительно разгрузить движение через границу,
– объяснил Денис Шмыгаль.
В то же время, Украина ведет переговоры с европейскими соседями, чтобы запустить общие пункты пропуска и совместно проводить таможенный контроль, что ускорит процесс прохождения таможни.
Поддержка партнеров и союзников
Глава правительства также рассказал, что на этой неделе много новостей о взаимодействии с союзниками и международными партнерами. Договоренности о поддержке нашего государства. Среди важнейших решений:
- Европейский Союз принял решение об отмене пошлин и ограничительных мер для украинской продукции. Почти половина нашего экспорта идет в Европу, поэтому это очень мощный шаг для поддержки украинской экономики. Благодарны за это.
- Польша, Литва, Германия, Болгария, Румыния. Уже договорились и параллельно ведем активные переговоры по использованию портовой инфраструктуры этих стран для экспорта украинской продукции.
- Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о конфискации российских активов. Средства, вырученные от их продаж, пойдут на поддержку и восстановление Украины.
- Также законодатели США поддержали законопроект о ленд-лизе для Украины. Это второй раз за всю мировую историю. Снова для борьбы с агрессором в Европе, снова для победы над диктатурой.
- Президент США Джо Байден пригласил в Конгресс дополнительные 33 млрд долларов для Украины. Уверен, что этот запрос найдет быстрый ответ. После этого российскую армию в Украине будет ожидать еще больше крайне неприятных сюрпризов, ведь большая часть этой помощи – это современное оружие.
- Краткий список того, что удалось достичь на международном фронте. Все это приближает нашу победу.