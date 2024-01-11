Россияне начали ощущать войну на себе, поддержка населения не растет, – Зеленский

Граждане страны-агрессора уже начали чувствовать на себе войну. Поддержка российского населения не растет.

Об этом на пресс-конференции с президентом Эстонии заявил Владимир Зеленский. В то же время глава нашего государства подчеркнул, что украинцы против этой войны с первого дня, передает 24 Канал.

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Россияне уже ощущают войну на себе

Президент отметил, что поддержка самим населением России полномасштабной войны против Украины не растет.

Мы считаем, что они все виноваты в происходящем: и в смертях, и в пытках. Но все же они начали ощущать эту войну на себе. Санкции. Экономика у них падает. Она не растет. Дефицит оружия, то есть склады, все это падает, а не растет. Я не хочу сказать, что это очень быстро происходит, однако, все это происходит,

– подчеркнул Зеленский.

Также добавил, что речь не идет о том, что долгая война в пользу Украины. Это не так.

"Война не идет на пользу Украины какая-либо. Мы против этой войны с первого дня и будем против до последнего, конечно. Но сегодня эта пауза (заморозка войны – 24 Канал) – это возможность перегруппироваться для России", – подчеркнул украинский лидер.

Зеленский объяснил, что в первый год полномасштабной войны агрессор потерял свои боевые части, боевых офицеров, кадровых офицеров, людей с опытом многих войн, в частности в Чечне, Афганистане, сирийских и африканских боевых действиях и так далее. Россияне везде воевали, заметил президент.

"Они потеряли скелет своих вагнеровцев и сейчас хотят наращивать вагнеровцев. Сейчас хотят мобилизовать зэков и строить из них новые вагнеровские бригады. Вы видите, они хотят. Почему хотят всегда это, потому что есть дефицит. Пауза будет идти им на пользу", – подчеркнул глава государства.

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Это любопытно! В конце 2023 года ГУР сообщило, что среди россиян растет недовольство войной. Против мобилизации почти 70%.

Это еще не признак того, что будут протесты, впрочем, такие настроения в российском обществе уже есть, заметил представитель ГУР Вадим Скибицкий.