Про це на пресконференції з президентом Естонії заявив Володимир Зеленський. Водночас глава нашої держави наголосив, що українці проти цієї війни з першого дня, передає 24 Канал.

Важливо Буде лише допомагати Росії, – Зеленський про те, чому "пауза" на фронті не буде корисна Україні

Росіяни вже відчувають війну на собі

Президент зазначив, що підтримки самим населенням Росії повномасштабної війни проти України не зростає.

Ми вважаємо, що вони всі винні в тому, що відбувається: і в смертях, і в катуваннях. Але, все-таки, вони почали відчувати цю війну на собі. Санкції. Економіка у них падає. Вона не зростає. Дефіцит зброї, тобто склади, все це падає, а не зростає. Я не хочу сказати, що це дуже швидко відбувається, однак, усе це відбувається,

– підкреслив Зеленський.

Також додав, не йдеться про те, що довга війна на користь України. Це не так.

"Війна не йде на користь України будь-яка. Ми проти цієї війни з першого дня і будемо проти до останнього, авжеж. Але сьогодні ця пауза (замороження війни – 24 Канал) – це можливість перегруповуватися для Росії", – наголосив український лідер.

Зеленський пояснив, що у перший рік повномасштабної війни агресор втратив свої бойові частини, бойових офіцерів, кадрових офіцерів, людей з досвідом багатьох воєн, зокрема в Чечні, Афганістані, сирійські й африканські бойові дії тощо. Росіяни всюди воювали, зауважив президент.

"Вони втратили кістяк своїх вагнерівців і зараз хочуть нарощувати вагнерівців. Зараз хочуть мобілізувати зеків і будувати з них нові бригади вагнерівців. Ви бачите, вони хочуть. Чому хочуть завжди це, тому що є дефіцит. Пауза буде йти їм на користь", – підкреслив глава держави.

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