Способ, который позволил решить этот важный вопрос, демонстрирует также и то, как Вашингтон будет реагировать на другие вызовы. В частности, поддержку Украины. Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.

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Россия будет ослабевать

Сегодня в Соединенных Штатах война России против Украины воспринимается как то, что не закончится даже в результате успешного контрнаступления ВСУ.

В США есть понимание, что война еще будет продолжаться. И Соединенным Штатам нужно поддерживать контрнаступление. Но при этом следует понимать, что пока Владимир Путин остается у власти, то не будет договора о фальшивом мире,

– подчеркнул политический деятель.

Именно поэтому, пока идет война, Россия будет ослабевать, а Украина – усиливаться благодаря партнерам. Но за это нужно платить.

Для того чтобы принять законопроект о повышении потолка госдолга США в парламенте собралась двухпартийная коалиция – демократы объединились с республиканцами. И именно так они могут вместе принять через несколько месяцев решение о продлении помощи Украине.

Юрий Рашкин рассказал, что может повлиять на дальнейшую военную помощь Украине: смотрите видео

Остается ли помощь от США

"Важную роль в этом должно сыграть контрнаступление ВСУ. Чем оно будет более успешным, тем больше и мощнее будет поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов. Однако помощь будет обязательно", – уверен Юрий Рашкин.

В таком случае Путину остается надеяться, что в выборах в США победит республиканец в 2024 году.

При этом Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что опасается возможных изменений в администрации США, поэтому это может повлиять на поддержку Украины.

"Сегодня, как я вижу из Вашингтона, поддержка Киева дает надежду на то, что США будут агрессивно и уверенно помогать Украине как минимум до следующих выборов. А реакция американцев и проблемы, которые только растут у Дональда Трампа дают надежду на то, что ему не удастся выиграть всеобщие выборы ", – подчеркнул общественный деятель из США.

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