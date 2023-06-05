Способ, который позволил решить этот важный вопрос, демонстрирует также и то, как Вашингтон будет реагировать на другие вызовы. В частности, поддержку Украины. Об этом 24 Каналу рассказал общественный и политический деятель из США, депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин Юрий Рашкин.
Читайте также Несмотря на коварные обстрелы России, Украина готовится к контрнаступлению, – CNN
Россия будет ослабевать
Сегодня в Соединенных Штатах война России против Украины воспринимается как то, что не закончится даже в результате успешного контрнаступления ВСУ.
В США есть понимание, что война еще будет продолжаться. И Соединенным Штатам нужно поддерживать контрнаступление. Но при этом следует понимать, что пока Владимир Путин остается у власти, то не будет договора о фальшивом мире,
– подчеркнул политический деятель.
Именно поэтому, пока идет война, Россия будет ослабевать, а Украина – усиливаться благодаря партнерам. Но за это нужно платить.
Для того чтобы принять законопроект о повышении потолка госдолга США в парламенте собралась двухпартийная коалиция – демократы объединились с республиканцами. И именно так они могут вместе принять через несколько месяцев решение о продлении помощи Украине.
Юрий Рашкин рассказал, что может повлиять на дальнейшую военную помощь Украине: смотрите видео
Остается ли помощь от США
"Важную роль в этом должно сыграть контрнаступление ВСУ. Чем оно будет более успешным, тем больше и мощнее будет поддержка Украины со стороны Соединенных Штатов. Однако помощь будет обязательно", – уверен Юрий Рашкин.
В таком случае Путину остается надеяться, что в выборах в США победит республиканец в 2024 году.
При этом Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что опасается возможных изменений в администрации США, поэтому это может повлиять на поддержку Украины.
"Сегодня, как я вижу из Вашингтона, поддержка Киева дает надежду на то, что США будут агрессивно и уверенно помогать Украине как минимум до следующих выборов. А реакция американцев и проблемы, которые только растут у Дональда Трампа дают надежду на то, что ему не удастся выиграть всеобщие выборы ", – подчеркнул общественный деятель из США.
Больше о военной поддержке Украины со стороны Соединенных Штатов
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон и дальше будет поддерживать Киев в войне, которую развязала Россия. Более того, Соединенные Штаты будут способствовать созданию в Украине мощной "армии будущего", которая сможет сдерживать врага и защищаться от любой агрессии.
- Ранее Джозеф Байден подчеркнул, что инструкторы из США будут учить украинских пилотов управлению американских истребителей F-16. Президент Байден отметил, что США вместе с коалицией из более чем 50 стран работают над обеспечением "исторической помощи" Украине.
- В то же время издание The Washington Post обратило внимание на то, что президент США каждый раз пересекает новые условные "красные линии", которые якобы выставляет Россия. Однако реакции Путина нет. В США предполагают, что он не может ответить Западу из-за состояния российской армии. Однако, принимая любое важное решение, администрации Байдена приходится оценивать риски эскалации со стороны России.