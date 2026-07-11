Военный эксперт Сергей Грабский в эфире 24 Канала пояснил, что важнейшим результатом для Украины стали 70 миллиардов долларов помощи на этот год и гарантии сохранения такого уровня поддержки в 2027 году. Все остальное, по его словам, имеет значение только тогда, когда переходит из разряда деклараций в разряд конкретных решений.

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Запад продемонстрировал монолитность

После саммита НАТО главным сигналом для Кремля стало не отдельное заявление, а способность союзников принять совместное решение. В НАТО решения принимаются единогласно, и именно поэтому подтверждение 70 миллиардов долларов помощи Украине на этот год, а также гарантии сохранения такого уровня поддержки в 2027 году стали важным результатом.

Запад продемонстрировал свою монолитность в принятии решения. Я, прежде всего, говорю об тех самых 70 миллиардах долларов, которые выделяются на этот год,

– отметил Грабский.

Это означает, что многолетние попытки Кремля расколоть Запад не дали нужного результата. Россия вкладывала ресурсы в подкуп политиков, пропаганду, разжигание внутренних противоречий по экономическим, политическим или религиозным признакам, но перед угрозой войны эти разногласия отошли на второй план.

Те десятки миллиардов долларов, которые были потрачены на подкуп политиков и пропаганду, на сегодняшний день результата не дали,

– подчеркнул военный эксперт.

Запад продолжает поддерживать Украину и уже четко видит ее место в европейском пространстве. Создание кластеров по вступлению в Европейский Союз, ежедневная интеграция в политическое пространство Европы и стабильная военная поддержка разрушают один из ключевых российских мифов. Без Украины имперский проект Москвы теряет смысл, а сама Россия все больше вынуждена обращаться не к Европе, а на восток – в сторону Китая.

70 миллиардов стали главным результатом

Саммит НАТО следует оценивать прежде всего через призму практической пользы для Украины. Главным ожиданием были 70 миллиардов долларов поддержки, и именно это решение стало важнейшим результатом встречи. Все остальные заявления имеют значение лишь тогда, когда за ними стоят ресурсы, сроки и реальные механизмы выполнения.

Все остальное, что не подкреплено материальными факторами или подтверждениями, носит декларативный характер,

– пояснил Грабский.

Заявление о возможной лицензии на производство ракет для Patriot не произвело на него такого же впечатления. Даже если политическое решение будет принято, запуск такого производства потребует времени, технологий и сложной координации с партнерами.

Поэтому ожидать быстрого эффекта от этой идеи не стоит. Так же осторожно нужно относиться к другим громким формулировкам, в частности к разговорам о возможном визите Трампа в Киев после войны или о гарантиях безопасности в виде закрытия воздушного пространства над Украиной. Без членства Украины в НАТО и без большой союзнической инфраструктуры полностью закрыть украинское воздушное пространство было бы чрезвычайно сложно даже для Соединенных Штатов.

Я услышал то, что хотел услышать. Мы получили то, что должны были получить, – 70 миллиардов долларов,

– подчеркнул военный эксперт.

Это решение дает Украине уверенность не только на текущий год, но и на 2027-й. Именно поэтому материальная поддержка весит больше, чем политические сигналы, которым еще предстоит пройти путь от заявлений до конкретного выполнения.

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