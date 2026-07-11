Військовий експерт Сергій Грабський в ефірі 24 Каналу пояснив, що найважливішим результатом для України стали 70 мільярдів доларів допомоги на цей рік і гарантії збереження такого рівня підтримки у 2027 році. Усе інше, за його словами, має значення лише тоді, коли переходить із декларацій у конкретні рішення.

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Захід показав монолітність

Після саміту НАТО головним сигналом для Кремля стала не окрема заява, а здатність союзників ухвалити спільне рішення. У НАТО рішення приймають одностайно, і саме тому підтвердження 70 мільярдів доларів допомоги Україні на цей рік, а також гарантії збереження такого рівня підтримки у 2027 році стали важливим результатом.

Захід показав свою монолітність щодо прийняття рішення. Я найголовніше говорю про ті самі 70 мільярдів доларів, які виділяються на цей рік,

– зазначив Грабський.

Це означає, що багаторічні спроби Кремля роз'єднати Захід не дали потрібного результату. Росія вкладала ресурси у підкуп політиків, пропаганду, розпалювання внутрішніх суперечностей за економічними, політичними чи релігійними ознаками, але перед загрозою війни ці розбіжності відійшли на другий план.

Ті десятки мільярдів доларів, які були викинуті на підкуп політиків і пропаганду, на сьогодні результату не дали,

– наголосив військовий експерт.

Захід продовжує підтримувати Україну і вже чітко бачить її місце у європейському просторі. Відкриття кластерів щодо вступу до Європейського Союзу, щоденна інтеграція в політичний і суспільний простір Європи та стабільна військова підтримка руйнують один із ключових російських міфів. Без України імперський проєкт Москви втрачає сенс, а сама Росія все більше змушена розвертатися не до Європи, а на схід – у бік Китаю.

70 мільярдів стали головним результатом

Саміт НАТО варто оцінювати передусім через практичну користь для України. Головним очікуванням були 70 мільярдів доларів підтримки, і саме це рішення стало найважливішим результатом зустрічі. Усі інші заяви мають значення лише тоді, коли за ними стоять ресурси, строки й реальні механізми виконання.

Все решта, що не підкріплюється матеріальними факторами або підтвердженнями, носить декларативний характер,

– пояснив Грабський.

Заява про можливу ліцензію для виробництва ракет до Patriot не справила на нього такого ж враження. Навіть якщо політичне рішення з'явиться, запуск такого виробництва потребуватиме часу, технологій і складної координації з партнерами.

Тому очікувати швидкого ефекту від цієї ідеї не варто. Так само обережно треба ставитися до інших гучних формулювань, зокрема до розмов про можливий візит Трампа до Києва після війни чи про гарантії безпеки у вигляді закриття неба над Україною. Без членства України в НАТО та без великої союзницької інфраструктури повністю закрити український повітряний простір було б надзвичайно складно навіть для Сполучених Штатів.

Я почув те, що хотів почути. Ми отримали те, що мали отримати, – 70 мільярдів доларів,

– наголосив військовий експерт.

Це рішення дає Україні впевненість не лише на поточний рік, а й на 2027-й. Саме тому матеріальна підтримка важить більше за політичні сигнали, які ще мають пройти шлях від заяв до конкретного виконання.

Грабський пояснив підсумок саміту НАТО: дивіться відео