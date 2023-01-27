11 месяцев войны: как изменились настроения европейцев по отношению к Украине и как на этом играет Россия

За 11 месяцев полномасштабной агрессии России отношение жителей стран Европы к происходящему в Украине существенно изменилось. Есть как положительная тенденция, так и отрицательные и даже угрожающие Киеву веяния.

Об этом 24 Каналу рассказал кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Иван Преображенский. По его словам, в начале полномасштабного вторжения России в Украину для европейцев было все ясно.

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Как рассказал Преображенский, 11 месяцев назад от 60 до 80% людей в странах Европы поддерживали Украину в ее противостоянии российской агрессии.

Часть европейцев поняли, что слова не остановят армию Путина

Аналитик отметил, что исключение составляют разве что Венгрия и Болгария, где в обществе изначально сложились довольно противоречивые настроения по поводу войны в Украине.

По мере продолжения войны часть населения европейских стран была готова еще активнее поддерживать Украину. Людям стало понятно, что только слов, финансовой помощи и санкций против России недостаточно, чтобы остановить оккупационную армию,

– подчеркнул политолог.

Следовательно, и политики дошли до того, что нужно предоставлять Киеву новые виды вооружения. По словам эксперта по Центральной и Восточной Европе, сейчас страны Запада предоставляют Украине даже танки. Преображенский считает, что придет время, и эти же люди осознают, что нужно предоставить Киеву и авиацию.

"Еще в начале полномасштабной войны говорили о том, что нужно либо передать Украине самолеты и ПВО, либо закрыть небо над Украиной. Тогда к этому не были готовы ни Германия, ни США", – отметил Преображенский.

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Сложное положение Олафа Шольца

Он добавил, что даже сейчас канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что о передаче самолетов от Берлина не может быть и речи.

Иван Преображенский Кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Шольц находится в сложной ситуации. По данным последнего опроса, только 46% немцев готовы давать оружие Украине. А более 43% – скорее против таких решений. Сами по себе эти люди поддерживают Украину, но считают, что можно ограничиться только финансовой помощью.

Преображенский объяснил, что часть немецкого общества опасается войны и того, что Германия может быть вовлечена в военный конфликт.

4 группы противников поддержки Украины

Как рассказал политолог, можно наблюдать определенную картину того, как изменились настроения европейцев по поводу войны в Украине.

Иван Преображенский Кандидат политических наук, эксперт по Центральной и Восточной Европе Произошла определенная общественная трансформация. Из 80% поддержки, которая была в начале войны, осталось примерно 50% людей, готовых активно поддерживать Украину. А вот остальные – от 20% и даже до 40% – я бы сказал, заняли позицию активной неподдержки.

По словам Преображенского, среди тех, кто выступает против активной поддержки Украины и не согласен с предоставлением Киеву оружия, можно выделить 4 категории.

Люди, опасающиеся ядерной войны и возможного ядерного удара со стороны России.

Те, кто в принципе не готов говорить о передаче Украине вооружения. Таких можно назвать идейными пацифистами. Однако, как отметил политолог, они не отдают себе отчет, какие последствия может иметь их пацифизм в далекой перспективе.

Третья группа – это активные поклонники России в Европе. Они первоначально входили в 20% населения, которые с начала войны активно выступали против помощи Украине.

Также есть еще одна группа людей, которых Преображенский назвал "самостоятельными". Это люди, считающие, что вообще не нужно вмешиваться в войну. Мол, события в Украине – просто региональный конфликт между двумя постсоветскими государствами. И пусть Россия и Украина разбираются сами.

Как Россия влияет на политику в Чехии

Как отметил Преображенский, российские медиа и кремлевские агенты влияния в ЕС активно используют настроения людей в своих целях. В частности, Россия активно пытается делать ставку на пацифистов, а также сторонников идеи, что война в Украине не касается ЕС.

Эксперт по Центральной и Восточной Европе объяснил, что особенно ярко такие тенденции можно проследить на примере Чехии, где 27 – 28 января проходит второй тур выборов президента страны.

Один из кандидатов в президенты – бывший премьер Андрей Бабиш – начал резко высказываться против поддержки Украины. Более того, в ходе предвыборных дебатов он заявил, что если станет президентом, то его страна не будет посылать войска даже в поддержку Польши и стран Балтии, если те вдруг столкнутся с агрессией России,

– рассказал политолог.

Правда, потом Бабишу пришлось извиняться за свои слова. Однако политик пытался сознательно сыграть на настроениях части чешского общества. По словам Преображенского, когда Бабиш был премьером, ничего подобного не было.

Почему не оправдались опасения по поводу позиции Италии

Политолог объяснил, что именно популисты в политике – основная аудитория, на которую пытаются опираться российские агенты. Есть еще отдельное ответвление – правые популисты, на которых также делает ставку Москва. К числу таких сил, например, принадлежит националистическая партия "Альтернатива для Германии" (AfD).

Однако с такими популистами ситуация намного сложнее. Выходит даже определенный парадокс. Ведь правые популисты обычно политически и финансово опираются на поддержку военно-промышленных комплексов (ВПК) в своих странах,

– рассказал Преображенский.

А ВПК в странах Европы заинтересованы в том, чтобы поставлять вооружение. По словам политолога, по большому счету предприятиям ВПК не важно, куда поставлять оружие, главное – только заработать. И им заплатит если не сама Украина, то правительства стран, которые помогли Киеву.

"Например, в той же Италии многие ожидали, что приход правых популистов к власти приведет к резкой переориентации и прекращению поддержки Украины. Однако этого не произошло в значительной степени именно из-за интересов ВПК", – сказал эксперт.

Интересы большинства групп в ЕС совпадают с потребностями Киева

Эксперт по Центральной и Восточной Европе добавил, что поддержка для Украины формирует гораздо больше факторов, чем просто влияние России или настроения избирателей. В каждой стране существует много групп влияния, которые могут лоббировать свои интересы.

"Сейчас чаще всего интересы этих групп совпадают с интересами Украины. Кроме, возможно, энергетического бизнеса, который не хотел бы жестких санкций против России", – сказал Преображенский.

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