В ЕС решительно обещают поддерживать Украину до ее победы над Россией

Западные партнеры активно помогают Украине не только отражать атаки россиян, но и успешно прогонять их с оккупированных земель. И, в частности, Евросоюз не планирует останавливаться в своей поддержке.

В этом заверил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции. Она прошла после заседания глав МИД стран Евросоюза. Об этом из Брюсселя сообщает журналистка 24 канала София Трощук.

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"Украинцы сами должны решить, что для них значит победа"

Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз будет продолжать поддерживать Украину, пока мы не победим в войне. При этом параметры победы определит именно Украина.

Мы будем поддерживать Украину до ее победы. И эту победу следует понимать на основе параметров, определенных Украиной,

– сказал Жозеп Боррель.

Комментируя замечания международного журналиста о том, что США и Турция подталкивают Украину к переговорам, представитель ЕС подчеркнул, что именно Украина должна решить, что будет означать для нее победа. "Давайте дадим украинцам решить. Это же логично. Вы скажите, что для вас победа, а мы будем вас поддерживать", – заявил он.

Почему решающее слово за Украиной

Аргументировал он свои слова тем, что именно украинцы сейчас борются за свою свободу и больше всего страдают от неспровоцированной российской войны. Он подчеркнул, что украинцы сейчас – это:

люди, которые замерзают,

несколько миллионов людей, вынужденных покинуть Родину,

жертвы войны.

Поэтому разрешите украинцам решать,

– подытожил он.

Помощь Евросоюза Украине: последние новости

Недавно Швеция анонсировала передачу Украине передовых систем вооружения. Из-за оперативной тайны полный пакет помощи пока неизвестен, однако министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что через нее может быть артиллерийская система Archer.

В Укроборонпроме сообщили, что Украина и Чехия будут вместе производить боеприпасы и оружие. Создание такого общего оборонного кластера предполагает не только производство боеприпасов разных калибров, но и военной техники. А также сотрудничество в сфере высоких технологий.

10 ноября в Испании заявили, что передадут Украине две дополнительные зенитные установки HAWK в дополнение к уже анонсированным четырем. Этот ЗРК разрабатывался для уничтожения самолетов, однако позже был доработан для перехвата ракет в полете.

О передаче вооружения заявили и во Франции. Страна передаст защитникам Украины еще шесть гаубиц Caesar.

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