Россия расшатывает лодку митингами против Украины: как изменится поддержка мира

Россия в настоящее время имеет влияние в некоторых странах ЕС. И это нужно принимать во внимание. Особым звоночком стали пророссийские митинги, цель которых показать, что Украину не поддерживают в мире. Впрочем, беспокоиться нет причин.

Об этом в эфире 24 Канала заявил политический эксперт Валерий Клочок. Он подчеркнул, что помощь нашей стране от партнеров как поступала, так и будет поступать.

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Как Россия расшатывает лодку митингами

В субботу 26 февраля в Берлине прошла масштабная акция против поддержки Украины. Количество участников насчитывало около 10 тысяч человек. Они принесли более 2 тысяч цветов к сожженному украинскими военными российскому танку Т-72. Его разместили возле посольства России к годовщине полномасштабного вторжения.

"Я хотел бы обратить внимание: 2 тысячи роз – это очень много. Плюс доносили сами участники акции. То есть это акция, которая требует немалого финансирования. Я понимаю, что 10 тысяч сознательных немцев могли выйти, или российских эмигрантов, которые там есть. И 10 тысяч – это большая часть участников акции. Она очень показательна», – подчеркнул в эфире эксперт.

Сразу пророссийские ютуб-каналы и каналы-однодневки, в которые вложили деньги, начали быстро распространять видео среди российских СМИ, продолжил спикер.

"Таким образом, они заполняли информационное пространство тем, что якобы поддержки Украины в мире нет. Это полная ерунда. Я лично получал от своих знакомых, меня спрашивали: что это. Я говорил, что это типичная картинка, но она мощная", – подчеркнул Клочок.

Валерий Клочок о влиянии пророссийских митингов на судьбу Украины: смотреть видео

Зачем врагу такие "акции"

Валерий Клочок отметил, что Россия до сих пор еще имеет свое влияние в отдельных странах ЕС и это нужно принимать во внимание. Впрочем, Европейский Союз абсолютно иначе выстраивает свою политику в отношении Украины.

"Визит Шольца в Вашингтон, где ключевым вопросом будет война России против Украины, этому подтверждение. Сравнивая политику Шольца в начале войны и сейчас – это совсем разные вещи. Сегодня Германия стала крупнейшим поставщиком оружия из стран ЕС в Украину. И это факт", – подчеркнул политический эксперт.

Впрочем, сразу сбрасывать рычаг влияния России в ЕС не стоит.

Стоит ли волноваться Украине

Положительные сдвиги по отношению к Украине есть не только в политике ЕС. Валерий Клочок приводит два интересных кейса с Сербией, которая как бы не поддерживает Россию, однако до сих пор остается наблюдателем ОДКБ и Венгрией.

"Все-таки Орбан приезжает в Украину – это очень хороший сигнал. Хотя хороших эпитетов относительно Орбана подобрать сложно, но это свидетельствует, что ЕС настроен положительно в плане единства поддержки Украины", – сказал Клочок.

Украине волноваться нет причин. Помощь, в том числе и финансовая, будет поступать и дальше.

Эти акции протеста, устроенные Россией, показывают, что она пытается влиять на ситуацию. Но влияние ее становится меньше – это хорошо. Российское телевидение уходит из Европы, но российские деньги еще есть,

– резюмировал политический эксперт.

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