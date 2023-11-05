Юрист-аналитик Андрей Вигиринский сказал 24 Каналу, что теперь присутствие Украины в информационном поле западных стран связано прежде всего со злоупотреблениями нашего военно-политического руководства. Поэтому рядовые иностранцы воспринимают нашу страну не так радужно, как раньше.

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"Но я предлагал эту коммуникацию с избирателями, фейсбук- и инстаграм-дипломатию отодвинуть в сторону. Важно, чтобы страны понимали свою заинтересованность в долгосрочной перспективе оказывать Украине помощь", – подчеркнул Вигиринский.

Стоит ли Украине ориентироваться на мнение избирателей других стран: смотрите видео 24 Канала

Несмотря на все внутренние проблемы Украины, важно помогать ей, учитывая интересы самих западных стран:

в национальной безопасности;

в экономике;

в репутации.

Решения принимают не избиратели, а политические лидеры

"Политические лидеры оценивают степень помощи и участия с учетом интересов их стран, не всегда опираясь на мнение граждан", – пояснил Вигиринский.

Так, снабжение соответствующим вооружением лежит в плоскости не мнения граждан, а интересов и обязательств страны. Именно поэтому не следует полностью ориентироваться на мнение ее избирателей.

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