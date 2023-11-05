Юрист-аналитик Андрей Вигиринский сказал 24 Каналу, что теперь присутствие Украины в информационном поле западных стран связано прежде всего со злоупотреблениями нашего военно-политического руководства. Поэтому рядовые иностранцы воспринимают нашу страну не так радужно, как раньше.
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"Но я предлагал эту коммуникацию с избирателями, фейсбук- и инстаграм-дипломатию отодвинуть в сторону. Важно, чтобы страны понимали свою заинтересованность в долгосрочной перспективе оказывать Украине помощь", – подчеркнул Вигиринский.
Стоит ли Украине ориентироваться на мнение избирателей других стран: смотрите видео 24 Канала
Несмотря на все внутренние проблемы Украины, важно помогать ей, учитывая интересы самих западных стран:
- в национальной безопасности;
- в экономике;
- в репутации.
Решения принимают не избиратели, а политические лидеры
"Политические лидеры оценивают степень помощи и участия с учетом интересов их стран, не всегда опираясь на мнение граждан", – пояснил Вигиринский.
Так, снабжение соответствующим вооружением лежит в плоскости не мнения граждан, а интересов и обязательств страны. Именно поэтому не следует полностью ориентироваться на мнение ее избирателей.
Военная помощь Украине: последние новости
- В Конгрессе США продолжаются дебаты по принятию нового бюджета. Пока нет окончательного решения, Украине будут предоставлять меньшие пакеты военной помощи, как вот на 425 миллионов, о чем объявили 3 ноября.
- К слову, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба посетил Германию, где встретился с генеральным директором оборонного концерна Rheinmetall. Они обсудили расширение сотрудничества в оборонной индустрии.
- Кроме того, министр обороны Великобритании Грант Шаппс обещал увеличить военную поддержку Украины. Более того, страна готова объединить в этом союзников.