В поддержку Украины: шведские порты отказались обслуживать российские суда

Шведский профсоюз работников портов объявил, что будет бойкотировать в портах Швеции российские суда. Их не будут разгружать, швартовать или буксировать.

Такой бойкот шведы россиянам устроили в поддержку Украины в войне против захватчика – России. Распространяется он и на суда, отплывающие в Россию, а также на зафрахтованные корабли.

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Портовые работники Швеции отказались разгружать корабли России

Профсоюз портовиков в Швеции заявил, что российские корабли загружать и разгружать не будет, а также даже швартовать их или буксировать. Бойкот будет касаться:

Суден, зарегистрированный в России или зафрахтованный Россией.

И кораблей с российскими продуктами.

Мы делаем это, чтобы поддержать гражданское общество Украины и наших коллег в портах страны,

– заявил вице-президент Союза докеров Эрик Хельгессон.

Заметим, что стартует бойкот не просто уже, а 28 марта в 11 часов (предупредить о бойкоте правительство в определенный срок обязывает шведское законодательство). Однако портовики говорят, что готовы начать его раньше.

Мы не хотим кормить российскую военную машину, так что от нас они не получат средств для продолжения войны. Делаем то, что можем,

– сказал член профсоюза портовиков Кристиан Тернстрем.

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