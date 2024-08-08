7 августа стало известно, что известного лжеца Кремля – Евгения Поддубного атаковал FVP-дрон. Сначала сообщалось, что пропагандист этой встречи не пережил. А потом таки подтвердилось, что он выжил, но ранен.

В качестве доказательства того, что военкор Путина жив, российские паблики распространили видео из института скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

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"Принял, понял"

На опубликованных кадрах врачи успокаивают раненого Поддубного, убеждая, что все они – друзья, а друзья должны друг другу помогать. Затем они рассказывают, что сейчас возьмут его в реанимацию, где еще раз проверят, а потом примут решение о дальнейшем лечении. В ответ так называемый военкор говорит "Принял, понял".

Пропагандист Кремля в незавидном положении: смотрите видео

Ранее также появилось видео, где "хорошо обожженного" Поддубного доставляют в медучреждение.

Военкора Поддубного доставляют в больницу: смотрите видео

Напомним, что 7 августа по автомобилю Поддубного ударил беспилотник. Это произошло в Курской области, куда военкор прибыл для того, чтобы снять репортаж о "потери противника".