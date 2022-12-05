Поделитесь теплом: мэр Львова призвал заботиться о кошках, готовясь к зиме
Источник:Андрей Садовый
Андрей Садовый призвал людей позаботиться о домашних любимцах, готовясь к зиме. Ведь животные очень чувствительны к холоду, поэтому им нужно теплое место.
Мэр Львова также отметил, что у кота Левчика, живущего в городском совете, есть свой кабинет. Однако Андрей Садовый рассказал, как позаботиться о других котах.
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Как можно уберечь кошек зимой
У Левчика свой кабинет, поэтому он точно не пропадет. Но, готовя свой дом к зиме, не забывайте о местных котах,
– призвал Андрей Садовый.
Городской голова попросил людей:
- оставить небольшую щель, чтобы кот мог залезть в подвал;
- подкармливать их чем-то теплым и вкусненьким.
"Поделитесь теплом", – сказал мэр.
Мэр Садовый призвал позаботиться о котах: видео
Почему большинство кошек-бездомных гибнут зимой
По данным, опубликованным Садовым, во Львове живет ориентировочно 6 тысяч кошек-бездомных.
Руководитель "Дома спасенных животных" Орест Залипский рассказал, что 70% кошек зимой просто не выживает.
"-15 градусов – это для них критическая температура", – объяснил Залипский.
Именно поэтому людей призывают спасти как можно больше домашних питомцев. Для этого следует:
- оставлять щели в подвальных окнах;
- или обустроить у дома укрытие для животных;
- оставлять для животных теплую пищу и воду.
Домики для кошек на Сыхове / Скриншот с видео
Если щелей в подвале нет, то стоит сделать маленькое окошечко, чтобы туда могли зайти и погреться кошки.
Как подготовиться к зиме
- В этом году людям советуют особенно внимательно готовиться к зиме из-за войны и постоянной угрозы массированных ракетных ударов.
- В частности, стоит запастись теплыми вещами, утеплить клетки домашних животных. Также – сделать запас долго не портящейся пищи, как для животных, так и для себя.
- Ну и, конечно, запастись свечами, спичками, фонариками и грелками. Также людям советуют утеплить дом, позаботиться о качественных окнах. Кроме того, – установить внутренние откосы оконных проемов. Подробнее о правильной подготовке к зиме читайте по ссылке.