Поделитесь теплом: мэр Львова призвал заботиться о кошках, готовясь к зиме

5 декабря 2022, 12:46
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Андрей Садовый

Андрей Садовый призвал людей позаботиться о домашних любимцах, готовясь к зиме. Ведь животные очень чувствительны к холоду, поэтому им нужно теплое место.

Мэр Львова также отметил, что у кота Левчика, живущего в городском совете, есть свой кабинет. Однако Андрей Садовый рассказал, как позаботиться о других котах.

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Как можно уберечь кошек зимой

У Левчика свой кабинет, поэтому он точно не пропадет. Но, готовя свой дом к зиме, не забывайте о местных котах,
– призвал Андрей Садовый.

Городской голова попросил людей:

  • оставить небольшую щель, чтобы кот мог залезть в подвал;
  • подкармливать их чем-то теплым и вкусненьким.

"Поделитесь теплом", – сказал мэр.

Мэр Садовый призвал позаботиться о котах: видео

 

Почему большинство кошек-бездомных гибнут зимой

По данным, опубликованным Садовым, во Львове живет ориентировочно 6 тысяч кошек-бездомных.

Руководитель "Дома спасенных животных" Орест Залипский рассказал, что 70% кошек зимой просто не выживает.

"-15 градусов – это для них критическая температура", – объяснил Залипский.

Именно поэтому людей призывают спасти как можно больше домашних питомцев. Для этого следует:

  • оставлять щели в подвальных окнах;
  • или обустроить у дома укрытие для животных;
  • оставлять для животных теплую пищу и воду.


Домики для кошек на Сыхове / Скриншот с видео

Если щелей в подвале нет, то стоит сделать маленькое окошечко, чтобы туда могли зайти и погреться кошки.

Как подготовиться к зиме

  • В этом году людям советуют особенно внимательно готовиться к зиме из-за войны и постоянной угрозы массированных ракетных ударов.
  • В частности, стоит запастись теплыми вещами, утеплить клетки домашних животных. Также – сделать запас долго не портящейся пищи, как для животных, так и для себя.
  • Ну и, конечно, запастись свечами, спичками, фонариками и грелками. Также людям советуют утеплить дом, позаботиться о качественных окнах. Кроме того, – установить внутренние откосы оконных проемов. Подробнее о правильной подготовке к зиме читайте по ссылке.

Автор: Діана Квасневська