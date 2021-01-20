В столице Америки завершают последние приготовления к инаугурации нового президента, а его предшественник уже собрал чемоданы. Больше об этом читайте в материале 24 канала.

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Церемония состоится онлайн

Перед Капитолием установили почти 200 тысяч национальных флагов. Таким образом заполнили полость: флаги символизируют американцев, которые не смогут принять участие в церемонии из-за карантинных ограничений и угроз безопасности.

Впервые в истории Америки на инаугурации нового президента США будет лишь около 1 000 человек. Количество гостей ограничили из-за пандемии COVID-19. На посвящении Джо Байдена будут присутствовать конгрессмены и дипломаты иностранных государств. Самих американцев призывают смотреть церемонию онлайн.

Я хочу повторить мой призыв американцам: насладитесь 59 церемонией инаугурации из дома. Оставайтесь в собственных штатах, собственных гостиных, с собственными семьями,

– подчеркнула мэр Вашингтона Мюриэл Баузер.

Патрулирование Вашингтона

В Вашингтон ввели 25 тысяч нацгвардейцев, а это втрое больше, чем во время предыдущих инаугураций. Все федеральные учреждения взяты под стражу. Белый дом и Капитолий окружили высокими заборами, а весь центр Вашингтона перекрыт блок-постами.

Как прокомментировал все эти решения корреспондент Имон Джейверс, таких мер безопасности там не было со времени терактов 11 сентября 2001 года.

В столице будут нацгвардейцы из всех 50 штатов. Все они прибыли для усиления подразделения округа Колумбия,

– отметил командующий подразделением Нацгвардии в Вашингтоне Уильям Уокер.

ФБР проверяют не только рядовых американцев, но и нацгвардейцев, стянутых в Вашингтон. Такое решение приняли для уверенности в том, что радикалы не проникли в их ряды. По данным спецслужб радикалы готовят массовые беспорядки во время самой инаугурации.

Из-за беспорядков в Вашингтоне новоизбранная власть боится провокаций на инаугурации. Из-за призыва Дональда Трампа сотни людей 6 января совершили насилие: нападали на полицейских, грабили, крушили и разрушали имущество Конгресса.