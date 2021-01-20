Последние приготовления: что особенного в инаугурации Байдена и как Трамп покинет Белый дом
В Вашингтоне 20 января состоится инаугурация Джо Байдена. Из-за пандемии COVID-19 и предшественника Дональда Трампа церемония будет отличаться от всех предыдущих. Чего ожидать от инаугурации – читайте далее.
Беспорядки в Вашингтоне 6 января / Инфографика 24 канала
Придет ли Трамп на инаугурацию
Дональд Трамп уже заявил, что не будет передавать ключи от Белого дома своему преемнику, хотя это предусматривают традиции, и не будет присутствовать на его присяге перед Капитолием. В последний раз такое произошло в 1869 году, когда Эндрю Джонсон отказался принять участие в инаугурации своего преемника.
Согласно нескольким источникам Трамп также думает над тем, стоит ли написать письмо Байдену и оставить его в Овальном кабинете, как того требует стандартная процедура,
– написали в издании CNN.
45 президент США Трамп планирует помпезный выезд из Белого дома. В CNN сообщают, что церемонию прощания его администрация готовит на военно-воздушной базе Эндрюс под Вашингтоном. Там расстелят красную дорожку для семьи президента.
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В честь завершения его президентского срока дадут салют из 21 пушки, а затем семью Трампов на вертолете перевезут во Флориду.
Прямая трансляция инаугурации Байдена: видео
Кратко об инаугурации Байдена:
- Инаугурация 46 президента США состоится 20 января 2021 года в Вашингтоне.
- Вашингтон украсили флагами.
- В столицу прибыли 25 тысяч бойцов Национальной гвардии.
- 12 нацгвардейцев уже отстранили от службы.
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