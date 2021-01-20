У Вашингтоні 20 січня відбудеться інавгурація Джо Байдена. Через пандемію COVID-19 та попередника Дональда Трампа церемонія буде відрізнятись від усіх попередніх. Що очікувати від інавгурації – читайте далі.

У столиці Америки завершують останні приготування до інавгурації нового президента, а його попередник вже зібрав валізи. Більше про це читайте у матеріалі 24 каналу. До теми В останні години президентства Трамп помилував десятки людей, але не себе Церемонія відбудеться онлайн Перед Капітолієм встановили майже 200 тисяч національних прапорів. У такий спосіб заповнили порожнину: стяги символізують американців, які не зможуть взяти участь у церемонії через карантинні обмеження і загрози безпеки. Вперше в історії Америки на інавгурації нового президента США буде лише близько 1000 людей. Кількість гостей обмежили через пандемію COVID-19. На посвяті Джо Байдена будуть присутні конгресмени і дипломати іноземних держав. Самих американців закликають дивитися церемонію онлайн.

Я хочу повторити мій заклик американцям: насолодіться 59 церемонією інавгурації з дому. Залишайтеся у власних штатах, власних вітальнях, з власними родинами,

– наголосила мер Вашингтону Мюріел Баузер.

Патрулювання Вашингтону

До Вашингтону ввели 25 тисяч нацгвардійців, а це втричі більше, ніж під час попередніх інавгурацій. Всі федеральні установи взяті під варту. Білий дім і Капітолій оточили високими парканами, а весь центр Вашингтону перекритий блок-постами.

Як прокоментував усі ці рішення кореспондент Імон Джейверс, таких заходів безпеки там не було з часу терактів 11 вересня 2001 року.

В столиці будуть нацгвардійці з всіх 50 штатів. Всі вони прибули для посилення підрозділу округу Колумбія,

– зауважив командувач підрозділом Нацгвардії у Вашингтоні Вільям Вокер.

ФБР перевіряють не лише пересічних американців, а нацгвардійців, стягнутих до Вашингтону. Таке рішення прийняли для впевненості у тому, що радикали не проникли у їх ряди. За даними спецслужб радикали готують масові заворушення під час самої інавгурації.

Через заворушення у Вашингтоні новообрана влада боїться провокацій на інавгурації. Через заклик Дональда Трампа с отні людей 6 січня вчинили насильство: нападали на поліціянтів, грабували, трощили й руйнували майно Конгресу.



Заворушення у Вашингтоні 6 січня / Інфографіка 24 каналу

Чи прийде Трамп на інавгурацію

Дональд Трамп вже заявив, що не передаватиме ключі від Білого дому своєму наступнику, хоча це передбачають традиції, і не буде присутнім на його присязі перед Капітолієм. Востаннє таке сталося у 1869 році, коли Ендрю Джонсон відмовився взяти участь в інавгурації свого наступника.

Згідно з кількома джерелами Трамп також думає над тим, чи варто написати листа Байдену і залишити його в Овальному кабінеті, як того вимагає стандартна процедура,

– написали у виданні CNN.

45 президент США Трамп планує помпезний виїзд з Білого дому. В CNN повідомляють, що церемонію прощання його адміністрація готує на військово-повітряній базі Ендрюс під Вашингтоном. Там розстелять червону доріжку для родини президента.

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На честь завершення його президентського строку дадуть салют з 21 гармати, а потім родину Трампів на гелікоптері перевезуть до Флориди.

Пряма трансляція інавгурації Байдена: відео

Коротко про інавгурацію Байдена: