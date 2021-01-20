Останні приготування: що особливого в інавгурації Байдена і як Трамп покине Білий дім
У Вашингтоні 20 січня відбудеться інавгурація Джо Байдена. Через пандемію COVID-19 та попередника Дональда Трампа церемонія буде відрізнятись від усіх попередніх. Що очікувати від інавгурації – читайте далі.
Я хочу повторити мій заклик американцям: насолодіться 59 церемонією інавгурації з дому. Залишайтеся у власних штатах, власних вітальнях, з власними родинами,
– наголосила мер Вашингтону Мюріел Баузер.
Патрулювання Вашингтону
До Вашингтону ввели 25 тисяч нацгвардійців, а це втричі більше, ніж під час попередніх інавгурацій. Всі федеральні установи взяті під варту. Білий дім і Капітолій оточили високими парканами, а весь центр Вашингтону перекритий блок-постами.
Як прокоментував усі ці рішення кореспондент Імон Джейверс, таких заходів безпеки там не було з часу терактів 11 вересня 2001 року.
В столиці будуть нацгвардійці з всіх 50 штатів. Всі вони прибули для посилення підрозділу округу Колумбія,
– зауважив командувач підрозділом Нацгвардії у Вашингтоні Вільям Вокер.
ФБР перевіряють не лише пересічних американців, а нацгвардійців, стягнутих до Вашингтону. Таке рішення прийняли для впевненості у тому, що радикали не проникли у їх ряди. За даними спецслужб радикали готують масові заворушення під час самої інавгурації.
Заворушення у Вашингтоні 6 січня / Інфографіка 24 каналу
Чи прийде Трамп на інавгурацію
Дональд Трамп вже заявив, що не передаватиме ключі від Білого дому своєму наступнику, хоча це передбачають традиції, і не буде присутнім на його присязі перед Капітолієм. Востаннє таке сталося у 1869 році, коли Ендрю Джонсон відмовився взяти участь в інавгурації свого наступника.
Згідно з кількома джерелами Трамп також думає над тим, чи варто написати листа Байдену і залишити його в Овальному кабінеті, як того вимагає стандартна процедура,
– написали у виданні CNN.
45 президент США Трамп планує помпезний виїзд з Білого дому. В CNN повідомляють, що церемонію прощання його адміністрація готує на військово-повітряній базі Ендрюс під Вашингтоном. Там розстелять червону доріжку для родини президента.
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На честь завершення його президентського строку дадуть салют з 21 гармати, а потім родину Трампів на гелікоптері перевезуть до Флориди.
Пряма трансляція інавгурації Байдена: відео
Коротко про інавгурацію Байдена:
- Інавгурація 46 президента США відбудеться 20 січня 2021 року у Вашингтоні.
- Вашингтон прикрасили прапорами.
- До столиці прибули 25 тисяч бійців Національної Гвардії.
- 12 нацгвардійців вже відсторонили від служби.
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