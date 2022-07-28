Где оккупанты сосредоточат основные усилия в ближайшее время: прогноз военного эксперта

российские оккупанты довольно истощились после битв за Лисичанск и Северодонецк. Параллельно с этим наши защитники готовятся к освобождению Херсонищины.

Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович. Он также отметил, что перед оккупантами встала дилемма: накапливать войско на Донбассе, или же сосредоточиться на обороне Херсонской области, а именно – правобережной части.

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По моему мнению, они выбрали удержание Херсонщины, поэтому и сейчас активно перебрасывают туда оружие и технику,

– говорит Попович.

Прогноз от обозревателя – какими будут дальнейшие действия захватчиков

Очевидно, россияне все же сосредоточились на предотвращении контрнаступления ВСУ, следовательно, уже немало зафиксированных фактов о переброске вражеской техники на херсонский плацдарм.

На мой взгляд, сейчас основные силы врага будут сосредоточены на том, чтобы сохранить правобережную часть Херсонской области,

– добавляет военный обозреватель.

"Оккупантам важно удержать Херсонскую область именно потому, что ее потеря может повлечь за собой очень серьезные политические последствия в москве", – отмечает Попович.

По его словам, в случае разгрома в Херсонской области российская элита начнет спрашивать, зачем вообще это все было.

"россияне положили в Украине уйму своей живой силы, а потеря Херсона, будет означать и потерю Новой Каховки – главного водного хаба, из которого регулируется подача воды в Крым", – убежден Денис Попович.

Детальнее о возможных будущих действиях оккупантов: смотрите видео